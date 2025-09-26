गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, सहजनवा। गीडा के सेक्टर 26 में गुरुवार देर रात ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 20 वर्षीय अमन साहनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी 19 वर्षीय ऋतिक साहनी गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान ऋतिक ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

खोराबार के सनहा गांव निवासी अमन साहनी और ऋतिक गुरुवार रात बाइक से संतकबीरनगर से गोरखपुर लौट रहे थे। गीडा सेक्टर 26 मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

यह भी पढ़ें- महुआचाफी कांड: हत्यारोपी जुबैद और मन्नू के करीबियों ने भी छोड़ा घर, बार्डर तक चल रही दबिश

जेब में मिले कागजात से पहचान कर पुलिस ने स्वजन को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।