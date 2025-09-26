Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:30 AM (IST)

    गोरखपुर के गीडा सेक्टर 26 में बीती रात एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे सनहा गांव निवासी अमन साहनी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके दोस्त ऋतिक साहनी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों संतकबीरनगर से गोरखपुर लौट रहे थे। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सहजनवा। गीडा के सेक्टर 26 में गुरुवार देर रात ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 20 वर्षीय अमन साहनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी 19 वर्षीय ऋतिक साहनी गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान ऋतिक ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खोराबार के सनहा गांव निवासी अमन साहनी और ऋतिक गुरुवार रात बाइक से संतकबीरनगर से गोरखपुर लौट रहे थे। गीडा सेक्टर 26 मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    यह भी पढ़ें- महुआचाफी कांड: हत्यारोपी जुबैद और मन्नू के करीबियों ने भी छोड़ा घर, बार्डर तक चल रही दबिश

    जेब में मिले कागजात से पहचान कर पुलिस ने स्वजन को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।