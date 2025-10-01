गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बुलेट सवार युवती की मौत

संवाद सूत्र, उनवल (गोरखपुर)। छपिया लिंक एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह 11 बजे बुलेट सवार युवती की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। राहगीर की सूचना पर पहुंची खजनी थाना पुलिस ने युवती की पहचान बांसगांव थाना के हरिहरपुर निवासी आरती पांडेय के रूप में की। वह बुलेट से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। घटना की सूचना पर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

आरती बुलेट से लिंक एक्सप्रेस-वे होते हुए गोरखपुर के लिए निकली थीं। छपिया फोरलेन पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पर पहुंचे पिता प्रभाकर पांडेय व अन्य परिजनों ने बताया कि आरती काे बुलेट चलाने का शौक था, उसे कई बार रोका गया, लेकिन वह नहीं मानी।

थाना प्रभारी खजनी अनुप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीसी कैमरे से अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।