    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बुलेट सवार युवती की मौत

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    गोरखपुर के खजनी में छपिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में बुलेट सवार युवती की मौत हो गई। बांसगांव की रहने वाली आरती पांडेय बुलेट से गोरखपुर जा रही थी तभी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। आरती को बुलेट चलाने का शौक था पर परिवार वाले उसको मना करते थे।

    वाहन की टक्कर से बुलेट सवार आरती पांडेय की मौत। जागरण

    संवाद सूत्र, उनवल (गोरखपुर)। छपिया लिंक एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह 11 बजे बुलेट सवार युवती की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। राहगीर की सूचना पर पहुंची खजनी थाना पुलिस ने युवती की पहचान बांसगांव थाना के हरिहरपुर निवासी आरती पांडेय के रूप में की। वह बुलेट से गोरखपुर की तरफ जा रही थी। घटना की सूचना पर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

    आरती बुलेट से लिंक एक्सप्रेस-वे होते हुए गोरखपुर के लिए निकली थीं। छपिया फोरलेन पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    घटना की सूचना पर पहुंचे पिता प्रभाकर पांडेय व अन्य परिजनों ने बताया कि आरती काे बुलेट चलाने का शौक था, उसे कई बार रोका गया, लेकिन वह नहीं मानी।

    थाना प्रभारी खजनी अनुप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीसी कैमरे से अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।