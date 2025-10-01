गोरखपुर में त्यौहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, हर 500 मीटर पर मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात

गोरखपुर में दुर्गा पूजा और विसर्जन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। डीएम दीपक मीणा ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एडीएम रैंक के अधिकारी पूरे जिले की निगरानी करेंगे और हर 500 मीटर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दुर्गा पंडालों से लेकर विजय शोभा यात्रा और विसर्जन तक के कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी करेंगे। उधर, डीएम दीपक मीणा ने प्रतिमा विसर्जन तक के लिए सभी अधिकारियों का अवकाश निरस्त कर दिया है। साथ ही बिना अनुमति के जिले से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है।

