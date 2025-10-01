गोरखपुर में त्यौहारों को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, हर 500 मीटर पर मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात
गोरखपुर में दुर्गा पूजा और विसर्जन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। डीएम दीपक मीणा ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। एडीएम रैंक के अधिकारी पूरे जिले की निगरानी करेंगे और हर 500 मीटर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दुर्गा पंडालों से लेकर विजय शोभा यात्रा और विसर्जन तक के कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी पुलिस के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी करेंगे। उधर, डीएम दीपक मीणा ने प्रतिमा विसर्जन तक के लिए सभी अधिकारियों का अवकाश निरस्त कर दिया है। साथ ही बिना अनुमति के जिले से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है।
करीब हर पांच सौ मीटर की दूरी पर एक-एक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी तहसीलों में एसडीएम को जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीएम सिटी अंजनी सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा से लेकर शोभा यात्रा और प्रतिमा विसर्जन तक के लिए अलग-अलग अधिकारियों को क्षेत्रवार तैनात किया गया है। सभी को उनकी जिम्मेदारी बता दी गई है।
ग्रामीण के उत्तरी क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीएम प्रशासन सहदेव मिश्रा, ग्रामीण दक्षिणी क्षेत्र के लिए सीआरओ हिमांशु वर्मा, नगर क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था स्वयं एडीएम सिटी तथा संपूर्ण शहर क्षेत्र के विसर्जन स्थलों राजघाट, एकला, डोमिनगढ़ व महेसरा की निगरानी के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह और लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन अरविंद कुमार को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा करीब 15 जोनल मजिस्ट्रेट, 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 20 से अधिक स्टेटिक मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
