    गोरखपुर में मेला देखने गए किशोर की पीटकर हत्या, पुलिस बता रही दुर्घटना

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:58 AM (IST)

    गोरखपुर के सहजनवा कस्बे में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रहे एक किशोर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया जिससे किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    स्वजन ने नौसढ़ में शव रख किया हंगामा,अधिकारियों के समझाने पर माने

    जागरण संवाददाता, सहजनवा। दुर्गा पूजा का मेला देखने निकले किशोर की मौत से सहजनवा कस्बा दहल उठा। बनकटिया निवासी आकाश निषाद (14 वर्ष) पुत्र दिलीप सोमवार की देर रात बाइक से टक्कर के बाद विवाद में उलझ गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

    आकाश के तीन साथी भी मारपीट में घायल हुए हैं।घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सोमवार की रात नौसढ़ में शव रख जाम लगा दिया। पुलिस-प्रशासन के पसीने छूट गए। एसएसपी राजकरन नैय्यर के मौके पर पहुंचने और समझाने के बाद करीब एक घंटे बाद जाम खत्म हुआ।पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हिट एंड रन व लापरवाही पूवर्क गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया है।

    सोमवार को आकाश अपने साथियों विशाल, निक्की उर्फ शैलेश और रंजीत के साथ तीन बाइक पर मेला देखने गए था। कस्बे में उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। गाली-गलौज के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के तीन-चार लोग आकाश को घेरकर पीटने लगे।

    बीच-बचाव करने आए उसके साथियों को भी पीटा गया। गंभीर हालत में आकाश को सीएचसी लाया गया। मेडिकल कालेज रेफर करने के दौरान उसकी मौत हो गई। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

    मंगलवार की शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोग शव घर ले जाने की जिद कर रहे थे।पुलिस के समझाने पर महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया।परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि पहले आरोपितों को पकड़ा जाए फिर दाह संस्कार होगा।

    विधायक प्रदीप शुक्ला और अन्य जनप्रतिनिधियों के समझाने पर स्थिति संभली और शव का अंतिम संस्कार हुआ।चर्चा है कि पुलिस को एक फुटेज मिला है जिसमें कुछ युवक डंडा लेकर दौड़ते दिख रहे हैं। दोनों बाइक की टक्कर होने का भी वीडियो हाथ लगा है।ए

    सपी उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि यह हिट-एंड-रन का मामला है। बाइक की टक्कर के बाद घायल आकाश की मौत हुई है।हालांकि परिजनों की तहरीर पर एक बाइक नंबर और अज्ञात साथियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।पुलिस ने सीसी कैमरा फुटेज की जांच शुरू की है।