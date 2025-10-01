यूपी के इस जिले में BNSS के तहत पहली बड़ी कार्रवाई, जब्त हुई 90 लाख की संपत्ति

गोरखपुर पुलिस ने बीएनएसएस के तहत गबन के मामले में 90 लाख की संपत्ति जब्त की है। वाडीलाल इंटरप्राइजेज ने परितोष गुप्ता को आइसक्रीम सप्लाई के लिए एजेंट नियुक्त किया था लेकिन ऑडिट में लगभग 59.77 लाख रुपये का गबन सामने आया। कंपनी के अधिकारियों के पहुंचने पर गुप्ता ने कोल्डरूम में ताला लगा दिया जिसमें 90 लाख का आइसक्रीम स्टॉक है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू होने के बाद गोरखपुर पुलिस ने पहली बार कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई गीडा थाना क्षेत्र में दर्ज गबन के मामले में की गई। पुलिस ने आरोपित परितोष गुप्ता की संपत्ति जब्त की है।मामले की विवेचना कर रहे नौसढ़ चौकी प्रभारी को कस्टोडियन बनाया गया है।

यह मामला वाडीलाल इंटरप्राइजेज लिमिटेड से जुड़ा है, जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत पंजीकृत है। कंपनी ने नथमलपुर निवासी परितोष गुप्ता (प्रो. मेसर्स ओम इंटरप्राइजेज) को गोरखपुर मंडल व आसपास के ग्रामीण इलाकों में आइसक्रीम सप्लाई के लिए एजेंट नियुक्त किया गया था। इसके लिए गीडा क्षेत्र के छपिया खजनी रोड पर एक कोल्डरूम बनवाया गया, जहां से वितरण कार्य होता था।