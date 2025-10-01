गोरखपुर में शराब की दुकान के पास मिला युवक का शव, पुलिस ने रोका अंतिम संस्कार

गोरखपुर के गाडर गांव में एक युवक का शव शराब की दुकान के पास मिला। लोगों ने उसे नशे में सोया समझा पर बाद में उसकी मौत का पता चला। गीडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रणजीत कैली गांव का रहने वाला था और मजदूरी करता था। पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।

संवाद सूत्र, पिपरौली (गोरखपुर)। गाडर गांव में स्थित देशी शराब की दुकान के पास मंगलवार को कैली गांव निवासी रणजीत का शव संदिग्ध हाल में मिला। पहले तो लोगों ने सोचा कि वह शराब के नशे में सोया है, लेकिन दोपहर बाद जब वह नहीं उठा तो पास जाने पर उसकी मौत की जानकारी हुई।

