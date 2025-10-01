Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में शराब की दुकान के पास मिला युवक का शव, पुलिस ने रोका अंतिम संस्कार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:41 AM (IST)

    गोरखपुर के गाडर गांव में एक युवक का शव शराब की दुकान के पास मिला। लोगों ने उसे नशे में सोया समझा पर बाद में उसकी मौत का पता चला। गीडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रणजीत कैली गांव का रहने वाला था और मजदूरी करता था। पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पिपरौली (गोरखपुर)। गाडर गांव में स्थित देशी शराब की दुकान के पास मंगलवार को कैली गांव निवासी रणजीत का शव संदिग्ध हाल में मिला। पहले तो लोगों ने सोचा कि वह शराब के नशे में सोया है, लेकिन दोपहर बाद जब वह नहीं उठा तो पास जाने पर उसकी मौत की जानकारी हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद स्वजन शव लेकर घर चले गए और अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। तभी सूचना पर पहुंची गीडा पुलिस ने संस्कार रोककर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    रणजीत मजदूरी करता था और अपने माता-पिता से अलग रहता था। उसकी पत्नी से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। रणजीत की दो बेटियां भी हैं। शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उसे गांव के बगल स्थित आमी नदी के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए।

    यह भी पढ़ें- शोभायात्रा मार्ग के चप्पे-चप्पे पर मुस्तैद रहेगी फोर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर रास्ते के छतों से होगी निगरानी

    इसी बीच किसी ने गीडा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अश्वनी पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है।