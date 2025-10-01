गोरखपुर में शराब की दुकान के पास मिला युवक का शव, पुलिस ने रोका अंतिम संस्कार
गोरखपुर के गाडर गांव में एक युवक का शव शराब की दुकान के पास मिला। लोगों ने उसे नशे में सोया समझा पर बाद में उसकी मौत का पता चला। गीडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रणजीत कैली गांव का रहने वाला था और मजदूरी करता था। पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।
संवाद सूत्र, पिपरौली (गोरखपुर)। गाडर गांव में स्थित देशी शराब की दुकान के पास मंगलवार को कैली गांव निवासी रणजीत का शव संदिग्ध हाल में मिला। पहले तो लोगों ने सोचा कि वह शराब के नशे में सोया है, लेकिन दोपहर बाद जब वह नहीं उठा तो पास जाने पर उसकी मौत की जानकारी हुई।
इसके बाद स्वजन शव लेकर घर चले गए और अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। तभी सूचना पर पहुंची गीडा पुलिस ने संस्कार रोककर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
रणजीत मजदूरी करता था और अपने माता-पिता से अलग रहता था। उसकी पत्नी से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। रणजीत की दो बेटियां भी हैं। शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उसे गांव के बगल स्थित आमी नदी के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए।
यह भी पढ़ें- शोभायात्रा मार्ग के चप्पे-चप्पे पर मुस्तैद रहेगी फोर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर रास्ते के छतों से होगी निगरानी
इसी बीच किसी ने गीडा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अश्वनी पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इंस्पेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।