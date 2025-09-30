शोभायात्रा मार्ग के चप्पे-चप्पे पर मुस्तैद रहेगी फोर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर रास्ते के छतों से होगी निगरानी

गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभायात्रा की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभायात्रा में शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है जमीन से आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। प्रतिमा विसर्जन के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रमुख विसर्जन स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा के दिन गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभायात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस शोभायात्रा में शामिल होकर गोरखनाथ मंदिर से निकलकर मानसरोवर मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं और रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान राम की आरती में सम्मिलित होते हैं।

शोभायात्रा में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी का बंदोबस्त किया गया है। सोमवार को अधिकारियों ने मार्ग का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। मंगलवार को गोरखनाथ थाने में पुलिस-प्रशासन के अधिकारी बैठक करेंगे, जिसमें सीएम सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद रहेगी।

इस वर्ष भी शोभायात्रा की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। शोभायात्रा मार्ग पर पड़ने वाले घरों के भीतर और छतों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात होगी। बैठक के बाद शोभायात्रा मार्ग पर रिहर्सल किया जाएगा। इस दौरान रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि रिहर्सल और दशहरा के दिन शोभायात्रा के दौरान गोरखनाथ मंदिर की ओर चार पहिया वाहन नहीं जाएंगे।

प्रतिमा विसर्जन वाले स्थान पर अधिकारियों ने देखे इंतजाम दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिमा विसर्जन मार्ग पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पथ-प्रकाश की स्थिति देखी और संबंधित विभाग को तत्काल खामियां दूर करने के निर्देश दिए।