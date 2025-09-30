Route Divert: आज से दो दिन तक बदला रहेगा गोरखपुर का ट्रैफिक, दुर्गा पूजा के चलते भारी वाहनों की नो एंट्री

गोरखपुर में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बाहरी जिलों से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोका गया है और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। यह नियम एक अक्तूबर तक हर दिन शाम पांच बजे से रात दो बजे तक लागू रहेगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व के दौरान भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर पुलिस-प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। यह व्यवस्था मंगलवार से एक अक्तूबर तक रोजाना शाम पांच बजे से रात दो बजे तक प्रभावी रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यातायात पुलिस के अनुसार, बाहरी जनपदों से आने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। लखनऊ, बस्ती और संतकबीरनगर से नौसड़ की ओर जाने वाले वाहन कालेसर, जंगल कौड़िया व बाघागाड़ा फोरलेन मार्ग से होकर जाएंगे। दुर्गा पूजा को देखते हुए लिया गया फैसला,शहर में नहीं आएंगे भारी वाहन वाराणसी और बड़हलगंज से आने वाले ट्रक महराजगंज व सोनौली जाने के लिए बाईपास का इस्तेमाल करेंगे।देवरिया की ओर से आने वाले आयल और गैस टैंकर खोराबार बाईपास से नौकायान व पैडलेगंज होकर गुजरेंगे।फरेंदा व सिद्धार्थनगर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को एमपी पालिटेक्निक चौराहा से स्पोट्र्स कालेज की ओर भेजा जाएगा जो खजांची चौक,पादरी बाजार,जेल बाइपास होते हुए गंतव्य की ओर जाएंगे।

मंगलवार व बुधवार को शाम पांच बजे रात दो बजे तक प्रभावी होगी व्यवस्था शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को भीड़ की स्थिति में पैडलेगंज, हनुमान मंदिर बाइपास, चिड़ियाघर मार्ग और टीपी नगर से डायवर्ट किया जाएगा।पैडलेगंज रोड व रेलवे अंडरपास से आने वाले दर्शनार्थियों के हल्के वाहनों के लिए रेलवे म्यूजियम रोड पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। हार्बर्ट बंधा से साहबगंज मंडी की ओर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।गोलघर में भीड़ होने पर ऑटो व चार पहिया वाहनों को पुलिस लाइन होते हुए यातायात तिराहा की ओर भेजा जाएगा।