Gorakhpur News: संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

गोरखपुर के झंगहा में सोनम निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है जिसमें कहा गया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सोनम को प्रताड़ित किया जाता था।

संवाद सूत्र, नई बाजार। झंगहा के ब्रह्मपुर टोला बरगदही में गुरुवार को सोनम निषाद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे सीओ चौरी चौरा ने साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उधर, देवरिया निवासी सोनम के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला के पिता देविरया के गौरीबाजार थाना के बर्दगोनिया निवासी रामबदन निषाद पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सोनम की शादी कुछ वर्ष पहले रमेश निषाद से हुई थी। शादी के बाद से ही रमेश और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर सोनम को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

रमेश शराब पीकर घर आता और बेटी के साथ मारपीट करता था। गुरुवार को दोपहर में सूचना मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। सोनम अक्सर फोन पर कहती थी कि पति मायके से पैसा लाने का दबाव बनाता है और कहता है कि नहीं लाओगी तो जान से मार देंगे।

कई बार वह आत्महत्या की बात भी करती थी। इस संबंध में झंगहा थाना प्रभारी जयंत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष से तहरीर मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच चल रही है।