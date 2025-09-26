Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:35 AM (IST)

    गोरखपुर के झंगहा में सोनम निषाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है जिसमें कहा गया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सोनम को प्रताड़ित किया जाता था।

    prefferd source google
    Hero Image
    संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

    संवाद सूत्र, नई बाजार। झंगहा के ब्रह्मपुर टोला बरगदही में गुरुवार को सोनम निषाद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे सीओ चौरी चौरा ने साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, देवरिया निवासी सोनम के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    महिला के पिता देविरया के गौरीबाजार थाना के बर्दगोनिया निवासी रामबदन निषाद पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सोनम की शादी कुछ वर्ष पहले रमेश निषाद से हुई थी। शादी के बाद से ही रमेश और उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर सोनम को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

    रमेश शराब पीकर घर आता और बेटी के साथ मारपीट करता था। गुरुवार को दोपहर में सूचना मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। सोनम अक्सर फोन पर कहती थी कि पति मायके से पैसा लाने का दबाव बनाता है और कहता है कि नहीं लाओगी तो जान से मार देंगे।

    कई बार वह आत्महत्या की बात भी करती थी। इस संबंध में झंगहा थाना प्रभारी जयंत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष से तहरीर मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच चल रही है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

    मम्मी को पापा मार दिए है

    सोमन के तीन वर्षीय बेटे कृष्णा ने पुलिस चौकी नई बाजार पर मौजूद लोगों से कहा कि 'हमारी मम्मी को पापा मार दिए हैं'। सोनम की बड़ी बहन निशा ने बताया कि गुरुवार सुबह बहन से फोन पर बात हुई थी, वह सामान्य थी। वहीं भाई रवी निषाद ने बताया कि दोपहर करीब चार बजे बहनोई रमेश की बहन रिशू ने फोन कर सूचना दी कि सोनम कमरे में बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही।

    परिजनों का आरोप है कि रमेश गुजरात से 10 दिन पहले गांव आया था, लेकिन सोनम को ससुराल नहीं लाया। ज़्युतिया व्रत में मायके आई सोनम को जबरन भिजवाया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। रबी निषाद ने एक सिपाही पर मामला मैनेज करने का भी आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो।