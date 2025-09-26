Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:47 AM (IST)

    गोरखपुर के पीपीगंज में एक 50 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान कलावती यादव के रूप में हुई है। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता गोरखपुर। पीपीगंज के भुईधरपुर में मगरुचौराहे के पास 50 वर्षीय महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कटे सिर को कपड़े में लपेट कर शव के बगल रखा मिला है। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। महिला की पहचान गांव की रहने वाली 50 वर्षीय कलावती यादव पत्नी स्व. दर्शन यादव के रूप में हुई है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन करने के साथ ही महिला के सिर की तलाश चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह करीब छह बजे टहलने निकले लोगों ने सड़क किनारे झाड़ियों में खून से सना शव देखा जिसका सिर गायब था। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। कलावती यादव के पति दर्शन यादव का पहले ही निधन हो चुका है।

    महिला अपने बहुओं के साथ घर पर रहती थी। दोनों बेटे राजेश और जितेंद्र यादव रोजीरोटी के लिए बाहर रहते हैं।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

    ग्रामीणों ने आशंका जताई कि महिला की हत्या कहीं और करने के बाद शव को गांव के पास लाकर फेंक दिया गया है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि रात में संदिग्ध गतिविधियों की चर्चा हो रही थी, संभव है उसी दौरान शव यहां फेंका गया हो।

    पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर छानबीन की और आसपास के इलाके में सुराग तलाशने की कोशिश की। फिलहाल कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही गुत्थी सुलझा ली जाएगी।