गोरखपुर में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता गोरखपुर। पीपीगंज के भुईधरपुर में मगरुचौराहे के पास 50 वर्षीय महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कटे सिर को कपड़े में लपेट कर शव के बगल रखा मिला है। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों की सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। महिला की पहचान गांव की रहने वाली 50 वर्षीय कलावती यादव पत्नी स्व. दर्शन यादव के रूप में हुई है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन करने के साथ ही महिला के सिर की तलाश चल रही है।

ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह करीब छह बजे टहलने निकले लोगों ने सड़क किनारे झाड़ियों में खून से सना शव देखा जिसका सिर गायब था। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। कलावती यादव के पति दर्शन यादव का पहले ही निधन हो चुका है।