Smart Meter Prepaid System: गोरखपुर-बस्ती मंडल में 1.20 लाख मीटर हो गए प्रीपेड, 2.20 लाख जल्द

गोरखपुर-बस्ती मंडल में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड किया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं के खाते में जमानत राशि जुड़ रही है। बिजली निगम अभियंताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि यह बकाया राशि नहीं है बल्कि जमानत राशि है जिसका उपयोग बिजली उपभोग के लिए किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को सुविधा होगी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-बस्ती मंडल के एक लाख 20 हजार स्मार्ट मीटर प्रीपेड कर दिए गए हैं। जल्द ही दो लाख 20 हजार मीटर भी प्रीपेड हो जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। मीटर प्रीपेड होने और जमानत राशि खाते में जुड़ने को लेकर अभियंताओं ने उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी शुरू कर दिया है।

गोरखपुर-बस्ती मंडल के 30 लाख से ज्यादा परिसर में इलेक्ट्रानिक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। जीनस कंपनी को इसका काम सौंपा गया है। कंपनी दोनों मंडलों में तकरीबन साढ़े चार लाख स्मार्ट मीटर लगा चुकी है। इस स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड व्यवस्था के तहत चलाया जा रहा था। अब इसे प्रीपेड व्यवस्था के तहत चलाया जा रहा है।

रिचार्ज नहीं, पहले की तरह जमा कर सकेंगे बिल स्मार्ट मीटर प्रीपेड व्यवस्था से शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं ने रिचार्ज को लेकर सवाल करना शुरू किया है। इस पर अभियंताओं का कहना है कि जिस तरह पोस्टपेट मीटर का बिजली का बिल जमा किया जाता था, उसी तरह इस मीटर का रिचार्ज होगा।

यानी उपभोक्ता को अपने बिजली एकाउंट में यूपीआइ, बिजली बिल काउंटर, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से रुपये जमा करने हैं। पोस्टपेड व्यवस्था में बिजली उपभोग के आधार पर बना बिल जमा करना होता था, अब पहले रुपये जमा किए जाएंगे फिर बिजली का उपभोग कर सकेंगे।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बकाया होने के बाद भी हाल के दिनों में कनेक्शन न काटने की व्यवस्था बनाई गई है। बाद में रुपये खत्म होने पर उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन नंबर पर जल्द रिचार्ज का संदेश आने लगेगा। अवकाश के दिनों में बिजली नहीं काटी जाएगी।