UP में आज से बंद हो गई रजिस्टर्ड डाक सेवा, अब स्पीड पोस्ट का विकल्प

गोरखपुर में डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। अब यह सेवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही मिलेगी। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से अधिक सुरक्षित और तेज होगी और इसकी नई दरें भी जारी कर दी गई हैं। पहले यह बदलाव 1 सितंबर से होने वाला था लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी के कारण इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा की सुविधा एक अक्टूबर से नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर अब सिर्फ स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध होगी। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्पीड पोस्ट सेवा, रजिस्टर्ड डाक की अपेक्षा अत्यधिक सुरक्षित और तेज गति से उपलब्ध होगी। इसकी नई दरें भी जारी कर दी गई हैं।

डाक विभाग के कर्मचारियों के अनुसार रजिस्टर्ड डाक सेवा लंबे समय से कानूनी नोटिस, नियुक्ति पत्र, सरकारी आदेशों और व्यक्तिगत पत्राचार के लिए प्रयोग में आ रही थी। लेकिन बदलते समय में तकनीकी विकास और त्वरित सेवा की मांग को देखते हुए विभाग ने रजिस्टर्ड डाक को स्पीड पोस्ट में समाहित करने का फैसला लिया।

नई व्यवस्था में एक अक्टूबर से रजिस्टर्ड डाक की सुविधा बंद कर दी जाएगी। पूर्व में एक सितंबर से व्यवस्था लागू करने की तैयारी थी। लेकिन साफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से इसे एक अक्टूबर से प्रभावी किया गया है। डाक विभाग की ओर से 26 सितंबर 25 को पत्र जारी किया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि स्पीड पोस्ट में डाक के जल्दी पहुंचने के साथ ही ट्रैकिंग की सुविधा है। स्पीड पोस्ट में पांच रुपये का अतिरिक्त भुगतान करके प्रेषक पर्ची पा सकेंगे। वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)पर आधारित डिलीवरी भी होगी। ओटीपी का सत्यापन करने के बाद ही डाककर्मी संबंधित व्यक्ति को डाक उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए नया शुल्क जारी किया गया है।

इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक बीके पांडेय ने बताया कि एक अक्टूबर से रजिस्टर्ड डाक की सेवा नहीं मिलेगी।