Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में आज से बंद हो गई रजिस्टर्ड डाक सेवा, अब स्पीड पोस्ट का विकल्प

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    गोरखपुर में डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। अब यह सेवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही मिलेगी। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से अधिक सुरक्षित और तेज होगी और इसकी नई दरें भी जारी कर दी गई हैं। पहले यह बदलाव 1 सितंबर से होने वाला था लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी के कारण इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    डाक विभाग की ओर से जारी किया नया शुल्क। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा की सुविधा एक अक्टूबर से नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर अब सिर्फ स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध होगी। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्पीड पोस्ट सेवा, रजिस्टर्ड डाक की अपेक्षा अत्यधिक सुरक्षित और तेज गति से उपलब्ध होगी। इसकी नई दरें भी जारी कर दी गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाक विभाग के कर्मचारियों के अनुसार रजिस्टर्ड डाक सेवा लंबे समय से कानूनी नोटिस, नियुक्ति पत्र, सरकारी आदेशों और व्यक्तिगत पत्राचार के लिए प्रयोग में आ रही थी। लेकिन बदलते समय में तकनीकी विकास और त्वरित सेवा की मांग को देखते हुए विभाग ने रजिस्टर्ड डाक को स्पीड पोस्ट में समाहित करने का फैसला लिया।

    नई व्यवस्था में एक अक्टूबर से रजिस्टर्ड डाक की सुविधा बंद कर दी जाएगी। पूर्व में एक सितंबर से व्यवस्था लागू करने की तैयारी थी। लेकिन साफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से इसे एक अक्टूबर से प्रभावी किया गया है। डाक विभाग की ओर से 26 सितंबर 25 को पत्र जारी किया गया है।

    अधिकारियों का कहना है कि स्पीड पोस्ट में डाक के जल्दी पहुंचने के साथ ही ट्रैकिंग की सुविधा है। स्पीड पोस्ट में पांच रुपये का अतिरिक्त भुगतान करके प्रेषक पर्ची पा सकेंगे। वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)पर आधारित डिलीवरी भी होगी। ओटीपी का सत्यापन करने के बाद ही डाककर्मी संबंधित व्यक्ति को डाक उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए नया शुल्क जारी किया गया है।

    इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक बीके पांडेय ने बताया कि एक अक्टूबर से रजिस्टर्ड डाक की सेवा नहीं मिलेगी। इस संबंध में प्रवर डाक अधीक्षक बीके पांडेय ने बताया कि एक अक्टूबर से रजिस्टर्ड डाक की सेवा नहीं मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- Indian Railway News: आरक्षण खुलने के 15 मिनट तक सिर्फ पर्सनल ID पर बुक होंगे टिकट, एजेंटों पर प्रतिबंध

    दूरी के अनुसार यह होगा स्पीड पोस्ट का नया शुल्क

    • 50 ग्राम तक शुल्क स्थानीय क्षेत्र में 19 रुपये, 200 किमी से दो हजार या उससे अधिक दूरी के लिए 47 रुपये देना होगा।
    • 51 से 250 ग्राम तक स्थानीय 24 रुपये, 200 किमी तक 59 रुपये,201 किमी से पांच सौ किमी तक 63 रुपये, 501 से 1000 किमी तक 68 रुपये, 1001 से 2000 किमी तक 72 रुपये, 2000 किमी से अधिक 77 रुपये निर्धारित किया गया है।
    • 251 से 500 ग्राम तक डाक के लिए स्थानीय शुल्क 28 रुपये, 200 किमी तक 70 रुपये, 201 से 500 किमी तक 75 रुपये, 501 से 1000 किमी तक 82 रुपये, 1001 से 2000 किमी तक 86 रुपये, 2000 किमी से अधिक 93 रुपये देकर बुकिंग होगी।