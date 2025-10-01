Indian Railway News: आरक्षण खुलने के 15 मिनट तक सिर्फ पर्सनल ID पर बुक होंगे टिकट, एजेंटों पर प्रतिबंध
गोरखपुर से आई खबर के अनुसार रेलवे ने आरक्षित टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से प्रमाणित उपयोगकर्ता ही टिकट बुक कर पाएंगे। यह फैसला रेलवे बोर्ड ने आम यात्रियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया है। काउंटर बुकिंग और समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब 60 दिन पहले आरक्षण खुलने के 15 मिनट तक आधार से प्रमाणित उपयोगकर्ता (पर्सनल आइडी वाले व्यक्ति) ही इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक कर सकेंगे।
इस दौरान भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंटों को पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आइआरसीटीसी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। एक अक्टूबर से भारतीय रेलवे स्तर पर यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग- सेकेंड) संजय मनोचा ने पत्र के माध्यम से कहा है कि आरक्षण प्रणाली के लाभ आम यात्रियों तक पहुंचे और उनका दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अहम निर्णय लिया गया है।
एक अक्टूबर 2025 से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार से प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा ही आइआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक किए जा सकेंगे। हालांकि, भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र (पीआरएस) के काउंटरों से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सामान्य आरक्षण खुलने के समय दस मिनट की पाबंदी के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर आइआरसीटीसी और सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने टिकट बुकिंग प्रणाली में आवश्यक बदलाव कर दिया है।
दरअसल, ट्रेनों का सामान्य आरक्षण बुकिंग खुलने का समय घटने के बाद भी टिकटों का दुरुपयोग रुकने का नाम नहीं ले रहा। 120 से 60 दिन पहले सुबह आठ बजे आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू होने के बाद भी बुकिंग खुलने के एक मिनट में ही लगभग सभी कन्फर्म टिकट दलालों के हाथ चले जा रहे।
पर्सनल आइडी पर टिकट बुक करने वाले लोग व रेलवे के काउंटरों पर लाइन में खड़े लोग हाथ मलते रह जा रहे। उनके हाथ वेटिंग टिकट ही आ रहे। ऐसे में सुबह आठ बजे आरक्षण खुलने के 15 मिनट तक काउंटरों के सामने लाइन में लगे यात्रियों व पर्सनल आइडी से टिकट बुक करने वाले लोगों को भी कन्फर्म टिकट मिल जाएगा।।
