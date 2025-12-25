UP के इस जिले में 56 हजार Smart Meter भी बदलने शुरू, बिजली विभाग ने बताई यह वजह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम में अब स्मार्ट मीटरों को बदलने की शुरुआत हो गई है। वर्ष 2017-18 में महानगर में स्थापित 56 हजार 662 स्मार्ट मीटरों की जगह अब नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले लगाए गए स्मार्ट मीटरों को टू जी नेटवर्क का होने के कारण बदलने की बात कही जा रही है। हालांकि नए मीटर फोर जी नेटवर्क पर आधारित हैं।

वर्तमान में फाइव जी नेटवर्क प्रचलन में होने के बाद भी फोर जी नेटवर्क आधारित मीटर लगाने पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं, 'जब फोर जी नेटवर्क था तो टू जी नेटवर्क वाले स्मार्ट मीटर लगाए गए। अब फाइव जी है तो फोर जी नेटवर्क वाले मीटर लगाए जा रहे हैं। यानी आने वाले वर्षों में इन मीटरों को भी बदला जाएगा और नागरिकों के कर के रुपये निजी कंपनियों की कमाई में बर्बाद किए जाएंगे। योजनाबद्ध कार्य न होने से दिखावा और रुपये की ही बर्बादी हो रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए।'

महानगर में लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की थी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया गया था। ईईएसएल ने एलएंडटी कंपनी को टेंडर दिया था। 56 हजार 662 मीटर लगा भी दिए गए थे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन अचानक प्रदेश के 10 लाख स्मार्ट मीटर बंद हो गए। इससे बिजली की समस्या खड़ी हो गई। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया गया। अब जीनस कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है।