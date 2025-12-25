Panchayat Election: गोरखपुर में मृतकों के नाम कायम, सैकड़ों नए मतदाता गायब; सूची पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मतदाता सूची में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मृतकों के नाम सूची में कायम हैं, जबकि सैकड़ों नए मतदाताओं के नाम गायब ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच चल रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के क्रम में मंगलवार को प्रकाशित हुई अनंतिम मतदाता सूची के अगले ही दिन कई ब्लाकों से गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं वर्षों पहले मर चुके लोगों के नाम सूची में कायम हैं तो कहीं सैकड़ों नए मतदाताओं के नाम जोड़े ही नहीं गए।
पाली ब्लाक की ग्राम पंचायत भुआ शहीद और मइला में मतदाता सूची में बड़ी खामियां सामने आई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 90 मृत लोगों के नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। सूची के पेज संख्या तीन पर कुमारी देवी, कमला, राजेश, प्रभावती, कलंदर सहित कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
इसके अलावा क्रम संख्या 97, 98, 99, 100, 116, 126, 139 और 178 पर भी मृतकों के नाम मौजूद बताए जा रहे हैं। वहीं, 15 से अधिक लोगों ने ने फार्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी का भी नाम सूची में शामिल नहीं किया गया।
पिपरौली ब्लाक के बनौड़ा निवासी कुंदन सिंह ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि बीएलओ द्वारा लगभग 150 मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसी तरह सहजनवा ब्लाक की ग्राम पंचायत कटाई टीकर में करीब 250 नए मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े जाने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि फार्म भरवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।
बांसगांव ब्लाक की ग्राम पंचायत बढ़इपुरवा से भी गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीण अशोक गुप्ता ने एसडीएम राजेश प्रताप सिंह को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि मतदाता सूची में नाबालिग बच्चों के नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। आरोप है कि दूसरे गांवों के लोगों के नाम गांव की सूची में जोड़ दिए गए हैं और बीएलओ सुधार करने से इनकार कर रहे हैं। करीब 200 मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग की गई है।
क्षेत्र पंचायत कौड़ीराम की कई ग्राम पंचायतों से भी आपत्तियां आई हैं। ग्राम पंचायत धस्की के प्रधान राजेश सोनकर, उनकी पत्नी राधिका सहित परिवार के कई सदस्यों के नाम अनंतिम सूची से गायब बताए जा रहे हैं, जबकि वर्ष 2023 में मृत हो चुकी माता कबूतरा देवी का नाम अब भी दर्ज है। टीकर ग्राम पंचायत के प्रधान विजय पासवान और उनके परिवार के 11 सदस्यों, सोहगौरा के संभावित प्रत्याशी सुनील गुप्ता व उनकी पत्नी सहित कई अन्य मतदाताओं के नाम सूची से कटे होने की शिकायत है।
बांसगांव ब्लाक के बेदौली बाबू में लगभग 350 और किशुनपुर उर्फ बगही में कई मतदाताओं के नाम कटने की बात सामने आई है। वहीं गजपुर क्षेत्र में कुछ बूथों पर मतदाता सूची चस्पा न होने या आधी-अधूरी सूची चिपकाए जाने की शिकायत भी मिली है।
पिपरौली ब्लाक के बेतऊवां गांव में बूथ संख्या 159 की मतदाता सूची से करीब 50 नाम गायब होने पर ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बीएलओ पर साजिशन नाम हटाने का आरोप लगाया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय पांडेय ने कहा कि जिनका नाम छूट गया है, वे फार्म-2 भरकर संबंधित बीएलओ को दें, सत्यापन कर नाम जोड़ दिया जाएगा।
पुनरीक्षण अभियान के तहत 30 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने का समय निर्धारित है। इस दौरान नाम जोड़ने, काटने आदि के लिए भी आवेदन किए जा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अनंतिम सूची इसीलिए सार्वजनिक की गई है कि उसमें यदि कोई खामी है तो उसे दुरुस्त किया जा सके।
