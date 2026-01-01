'रेल वन' एप पर जनरल टिकटों की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट, लाइव लोकेशन के साथ आर्डर कर सकेंगे फूड
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारतीय रेलवे के 'रेल वन' एप पर अब जनरल (अनारक्षित) टिकटों की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक किराये का डिजिटल भुगतान करने पर तीन फीसद की रियायत मिलेगी।
रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर यात्रा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'रेल वन' एप लांच किया है। ट्रेनों के टिकट, फूड, लाइव लोकेशन और मदद के लिए अब यात्रियों को अलग-अलग एप व डिजिटल प्लेटफार्म पर नहीं जाना पड़ेगा। रेल वन पर यात्री आरक्षित, जनरल व प्लेटफार्म टिकट के अलावा मासिक सीजन टिकट भी बुक कर सकेंगे। ट्रेनों का लाइव लोकेशन देखने के साथ खानपान का आर्डर कर सकेंगे। यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर रेल मदद पर मदद की गुहार भी लगा सकेंगे।
दरअसल, अलग-अलग सुविधाओं के लिए रेलवे के कई अलग-अलग एप है। रेलवे बोर्ड ने सभी एप को एक साथ कर अपग्रेड कर 'रेल वन' एप तैयार किया है। यात्री अभी तक आइआरसीटीसी की वेबसाइट व एप के माध्यम से टिकट बुक कर रहे थे। मोबाइल यूटीएस एप से जनरल, प्लेटफार्म व मासिक सीजन टिकट बुक कर रहे थे।
शिकायत के लिए रेल मदद एप या हेल्पलाइन 139 नंबर का उपयोग कर रहे थे। अब सभी सुविधाएं रेल वन पर मिल जाएंगी। यात्रियों की सुविधाओं को और आसान बनाने की दिशा में रेल वन एप उपयोगी साबित हो रहा है। यह एप यात्रियों को सभी प्रकार की रेल टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने और खाने के आर्डर तक की सभी सेवाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जा रही।
रेलवे का यह प्रयास यात्रियों को बार-बार, अलग-अलग एप डाउनलोड करने या वेबसाइट पर जाने की परेशानी से राहत दिला रहा है। रेल वन एप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है। हिंदी व अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को उनकी सुविधा अनुसार भाषा चुनने का विकल्प भी मिल रहा है।
रेल वन एप में मिल रही सुविधाएं
- अनारक्षित टिकट की बुकिंग
- प्लेटफार्म टिकट, एमएसटी
- ट्रेन की रियल-टाइम ट्रैकिंग
- पीएनआर स्टेटस चेक
- खाना आर्डर करने की सुविधा
- शिकायत दर्ज करने के लिए रेल मदद
- हिंदी और अंग्रेजी भाषा
ऐसे करें आधार सत्यापन
- एप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर या साइन अप पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करें।
- एमपीन सेट करें और प्रोफाइल जानकारी दर्ज करें।
- प्रोफाइल या सेटिंग सेक्शन में जाकर आधार सत्यापन विकल्प चुनें।
- आधार नंबर व आवश्यक जानकारी दर्ज कर ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए सत्यापन पूरा करें।
रेल मंत्रालय ने डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल वन एप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार रेल वन एन में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
- पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- पूर्वोत्तर रेलवे
