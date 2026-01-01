'रेल वन' एप पर जनरल टिकटों की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट, लाइव लोकेशन के साथ आर्डर कर सकेंगे फूड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भारतीय रेलवे के 'रेल वन' एप पर अब जनरल (अनारक्षित) टिकटों की बुकिंग पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी। 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक किराये का डिजिटल भुगतान करने पर तीन फीसद की रियायत मिलेगी।

रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर यात्रा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 'रेल वन' एप लांच किया है। ट्रेनों के टिकट, फूड, लाइव लोकेशन और मदद के लिए अब यात्रियों को अलग-अलग एप व डिजिटल प्लेटफार्म पर नहीं जाना पड़ेगा। रेल वन पर यात्री आरक्षित, जनरल व प्लेटफार्म टिकट के अलावा मासिक सीजन टिकट भी बुक कर सकेंगे। ट्रेनों का लाइव लोकेशन देखने के साथ खानपान का आर्डर कर सकेंगे। यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर रेल मदद पर मदद की गुहार भी लगा सकेंगे।

दरअसल, अलग-अलग सुविधाओं के लिए रेलवे के कई अलग-अलग एप है। रेलवे बोर्ड ने सभी एप को एक साथ कर अपग्रेड कर 'रेल वन' एप तैयार किया है। यात्री अभी तक आइआरसीटीसी की वेबसाइट व एप के माध्यम से टिकट बुक कर रहे थे। मोबाइल यूटीएस एप से जनरल, प्लेटफार्म व मासिक सीजन टिकट बुक कर रहे थे।

शिकायत के लिए रेल मदद एप या हेल्पलाइन 139 नंबर का उपयोग कर रहे थे। अब सभी सुविधाएं रेल वन पर मिल जाएंगी। यात्रियों की सुविधाओं को और आसान बनाने की दिशा में रेल वन एप उपयोगी साबित हो रहा है। यह एप यात्रियों को सभी प्रकार की रेल टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने और खाने के आर्डर तक की सभी सेवाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो जा रही।