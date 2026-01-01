10 साल में MBBS पूरा न कर पाने वाले तीन छात्रों का रिजल्ट रुका, अधर में लटका भविष्य

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में अध्ययनरत तीन एमबीबीएस छात्रों का भविष्य नियमों के फेर में उलझ गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के उस प्रविधान के चलते इन छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है, जिसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम अधिकतम 10 वर्ष में पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये तीनों छात्र 2008, 2010 और 2013 बैच के हैं और इस वर्ष उन्होंने एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने उनका रिजल्ट जारी नहीं किया है। ये तीनों छात्र कई वर्ष पहले, दूसरे व अंतिम वर्ष परीक्षा में फेल होते रहे। कई वर्षों से अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं।

मामले की जड़ नियमों में हुए बदलाव से जुड़ी है। जब इन छात्रों का बीआरडी मेडिकल कालेज में नामांकन हुआ था, उस समय मेडिकल शिक्षा और परीक्षाओं का नियमन मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआइ) के अधीन था। एमसीआइ के नियमों में एमबीबीएस कोर्स को अधिकतम 10 वर्षों में पूरा करने को लेकर कोई स्पष्ट या सख्त प्रविधान नहीं था। बाद में एमसीआइ के स्थान पर नेशनल मेडिकल काउंसिल का गठन हुआ और नए नियम लागू किए गए, जिनमें एमबीबीएस पास करने की अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय कर दी गई।

विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस मामले में सीधे निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उसने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा है। मेडिकल कालेज परिसर में रिजल्ट रोके जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं।