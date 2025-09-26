PM मोदी ने गोरखपुर की कौशल्या देवी से की बात, सुनी सफलता की कहानी
ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने गोरखपुर की कौशल्या देवी से संवाद किया। कौशल्या श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ से जुड़कर लखपति दीदी बनीं। उन्होंने डेढ़ साल में 14 लाख रुपये कमाए और पशुओं की संख्या बढ़ाई। सीएम योगी के निर्देश पर बने इस एमपीओ से 31 हजार महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और हर महीने अच्छी कमाई कर रही हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरीचौरा की पशुपालक कौशल्या देवी कभी दो पशुओं के सहारे अपना परिवार चलाती थी। श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एमपीओ) से जुड़कर कौशल्या देवी ने महज डेढ़ साल में करीब चौदह लाख रुपये की आमदनी अर्जित कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख डाली है। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उनकी सफलता की कहानी सुनी और खूब शाबासी दी।
कौशल्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से स्थापित श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन की शेयरहोल्डर हैं।
गुरुवार को पीएम मोदी ने जब कौशल्या देवी से उनका नाम, पता और कार्य के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है। डेढ़ साल में ही वह करीब 14 लाख रुपये का आय अर्जित कर चुकी हैं।
संस्था से जुड़ने से पहले उनके पास मात्र दो पशु थे, इनकी संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। यह भी बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से एमपीओ ने करीब छह माह पहले उनके घर गोबर गैस यूनिट भी लगवा दिया है।
अब उन्हेें गैस सिलिंडर भी नहीं भरवाना पड़ता है। कौशल्या देवी को 12 जुलाई को लखनऊ में पशुपालन से जुड़े एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला था।
सीएम योगी के निर्देश पर हुआ था श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ का गठन
महिला सशक्तिकरण के लिए श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ था। महज डेढ़ साल में गोरखपुर मंडल की 31 हजार महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी हैं।
डेढ़ साल में इस एमपीओ का टर्नओवर 115 करोड़ रुपये का है। संस्था से जुड़ी महिलाएं प्रतिदिन करीब 65 हजार लीटर दूध का संग्रह करती हैं। अब तक कुल मिलाकर 93 करोड़ रुपये का भुगतान महिला शेयरहोल्डर्स को किया जा चुका है।
एमपीओ से जुड़ी 1841 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस एमपीओ का कार्यक्षेत्र मंडल के चार जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर है। लखपति दीदियों के अलावा एमपीओ से जुड़ी अन्य महिलाएं भी औसतन महिलाओं प्रतिमाह सात से आठ हजार रुपये की आय घर बैठे प्राप्त कर रही हैं।
