UP Weather Today: गोरखपुर-लखनऊ सहित कई जिलों में उमस से जल्द मिलेगी राहत, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

गोरखपुर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय ने भविष्यवाणी की है कि शुक्रवार से बादल छाएंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसका असर गोरखपुर पर भी पड़ेगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर/लखनऊ। वातावरण की आर्द्रता कम नहीं हो रही है। मौसम साफ रहने के कारण धूप भी खुल कर निकल रही है। आर्द्रता का साथ पाकर धूप वातावरण में गर्मी का सूचकांक बढ़ा दे रही है। इसके चलते बढ़ी उमस लोगों की बेचैनी बढ़ा रही है।

एक बार फिर वर्षा का इंतजार करने के लिए मजबूर कर रही है। इस बीच मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय की मौसम को लेकर की जानी भविष्यवाणी राहत देने वाली है। मौसम विज्ञानी के अनुसार शुक्रवार से बादलों के मंडराने का क्रम शुरू हो जाएगा।

दो से तीन दिन तक कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा रिकार्ड होगी। धूप के निष्प्रभावी होने से लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बंगाल खाड़ी में तैयार होकर झारखंड से होते हुए बिहार तक पहुंंच चुकी है। शुक्रवार तक इसके प्रभाव क्षेत्र मेंं गोरखपुर भी आएगा। इसके परिणाम स्वरूप ही गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों का मौसम बदलेगा।