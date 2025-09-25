Nepal Landslides: बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बेहाल, देश भर में छह राजमार्ग पूरी तरह बाधित

देश के विभिन्न भागों में लगातार हो रही वर्षा के कारण कई राजमार्गों पर भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएँ सामने आई हैं। वर्तमान में छह राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हैं तथा छह राजमार्गों पर केवल एकतरफा परिचालन संभव है। हमारी टीमें सड़क मार्गों को साफ करने तथा यातायात पुनः बहाल करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि अनावश्यक यात्रा से बचें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। आप सभी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। -डा.डी.पी. खनाल प्रवक्ता, नेपाल पुलिस मुख्यालय, काठमांडू