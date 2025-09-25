Nepal Landslides: बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बेहाल, देश भर में छह राजमार्ग पूरी तरह बाधित
लगातार बारिश से देशभर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वर्षा भूस्खलन और बाढ़ के कारण छह राजमार्ग पूरी तरह से बंद हैं जबकि छह अन्य पर एकतरफा यातायात चल रहा है। नेपाल पुलिस के अनुसार कई क्षेत्रों में मलबा और बाढ़ से सड़कें अवरुद्ध हैं। यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
संवाद सूत्र, सोनौली। लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने देशभर में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। वर्षा भूस्खलन और बाढ़ के चलते छह प्रमुख राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं, जबकि छह अन्य राजमार्गों पर केवल एकतरफा आवागमन संभव हो रहा है। नेपाल पुलिस ने बुधवार को भी स्थिति साझा करते हुए यह जानकारी दी।
पूरी तरह से अवरुद्ध राजमार्ग:
- कोशी राजमार्ग–संखुवासभा जिले के भोटखोला (वार्ड-5) और मकालू (वार्ड-3) क्षेत्रों में मलबा और बाढ़ के कारण पूरी तरह बंद।
- नेपाल-चीन सीमा पुल – रसुवा जिले में गोसाईंकुंडा (वार्ड-2) में बाढ़ से पुल बह जाने के कारण सीमा मार्ग ठप।
- अरानिको राजमार्ग– सिंधुपालचौक के कोडारी क्षेत्र में भारी भूस्खलन से मार्ग बंद।
- पृथ्वी राजमार्ग– धाडिंग के बद्रेमोड (बेनीघाट रोरंग-10) में मलबा आने से अवरुद्ध।
- नारायणगढ़-मुग्लिन मार्ग – चितवन जिले के तुइंखोला (इच्छाकामना-5) में भारी भूस्खलन के कारण पूर्ण रूप से बंद।
- मकालू क्षेत्रीय मार्ग – बारुण और एकुवा क्षेत्र में सड़क मार्ग पूर्णतः ठप।
एकतरफा परिचालन वाले राजमार्ग:
- गलछी-त्रिशूली-मैलुंग-स्याफ्रुबेन्सी मार्ग – रसुवा के नौबीसे में बाढ़ के कारण एकतरफा यातायात।
- कालीगंडकी कॉरिडोर – बागलुंग के कालाखोला और नवलपरासी के तरंगखोल में एकतरफा आवागमन।
- पूर्व-पश्चिम राजमार्ग – नवलपरासी पूर्व के बिनयी त्रिवेणी क्षेत्र (विश्वकर्मा मंदिर और 65 मोड़) में भूस्खलन के कारण आंशिक आवागमन।
- मध्य-पहाड़ी राजमार्ग – रुकुम पूर्व के कंडाबागर (भूमे-4) में एकतरफा परिचालन।
- मुग्लिन-नारायणगढ़ मार्ग – बीच-बीच में मलबा हटाकर अस्थायी परिचालन चलाया जा रहा है।
- बाहुनडांडा-पोखरा सेक्शन – अस्थायी रूप से एकतरफा परिचालन।
देश के विभिन्न भागों में लगातार हो रही वर्षा के कारण कई राजमार्गों पर भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएँ सामने आई हैं। वर्तमान में छह राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हैं तथा छह राजमार्गों पर केवल एकतरफा परिचालन संभव है। हमारी टीमें सड़क मार्गों को साफ करने तथा यातायात पुनः बहाल करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि अनावश्यक यात्रा से बचें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। आप सभी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। -डा.डी.पी. खनाल प्रवक्ता, नेपाल पुलिस मुख्यालय, काठमांडू
