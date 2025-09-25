Maharajganj Weather Update: फिर तेज हुए मौसम के तेवर, गर्मी से बढ़ी बेचैनी

महराजगंज में भीषण गर्मी और उमस से लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। तेज धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। डॉक्टर धूप से बचने और खूब पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। उमस भरी गर्मी के कारण जीना दुश्वार हो गया है।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। बीते तीन दिनों से फिर मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। उमस से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। जिले के मौसम का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

पिछले दिनों रुक-रुक हो रही वर्षा से मौसम में नमी के कारण आमजन को जहां गर्मी से राहत मिलने लगी थी, वहीं किसानों के खेतों को संजीवनी भी मिली। अब तीन दिनों से मौसम के तेवर बदल गए हैं। बुधवार की सुबह से ही तेज धूप रही। दोपहर 12 बजते-बजते धूप की किरणें और तीखी हो गई।

सड़कों पर निकलने पर धूप राहगीरों के शरीर में तीर की तरह चुभती रहीं और लोग पसीने से तरबतर रहे। कमरे में बैठने पर भी लोगों को सुकून नहीं मिल रहा था। पंखा और कूलर चलने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी। उमसभरी गर्मी के कारण जीना दुश्वार हो गया है।

प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। जिन कार्यालयों में एसी है, वहां तो कुछ हद तक लोगों को सुकून हैं, लेकिन जिनके कक्ष में एसी नहीं है। वह कूलर और पंखा के सहारे दिन काट रहे हैं।