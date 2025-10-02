UP के इस जिले में PM Awas Yojana का सत्यापन पूरा, दीवाली तक मिल सकती है पहली किस्त

गोरखपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 67518 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें बेलघाट से सर्वाधिक आवेदन हैं। ग्राम्य विकास विभाग दिवाली तक पहली किस्त जारी करने की तैयारी में है। सत्यापन प्रक्रिया में कई आवेदक अपात्र पाए गए हैं। योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता किश्तों में दी जाएगी साथ ही मनरेगा मानदेय और शौचालय निर्माण के लिए भी राशि मिलेगी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन करने वालों का इंतजार इस माह खत्म हो जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार दीवाली पर योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त पहुंच जाने की उम्मीद है। जिले से कुल 67,518 आवेदन हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें सर्वाधिक 10, 503 आश्रयविहीन परिवार बेलघाट ब्लाक के हैं। इसी तरह खजनी में 5,956 और बड़हलगंज में 4,945 परिवारों ने आवेदन किया है। अगस्त में ही सत्यापन का कार्य पूरा किया जाना था लेकिन, कुछ राज्यों के पीछे रहने की वजह से केंद्र सरकार ने सत्यापन की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी।

ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक दीपक सिंह ने बताया कि योजना के तहत 33,779 लोगों ने खुद ही आवेदन किया था। इन्हीं आवेदकों का सत्यापन किया जाना था। इस दौरान कितने आवेदन निरस्त हुए इसकी वास्तविक जानकारी नहीं हो पाई है क्योंकि सीधे पोर्टल पर फीडिंग की गई है। जो पात्र पाए गए हैं, उन्हें जल्द ही आवास की पहली किस्त मिल जाएगी।