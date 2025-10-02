Language
    गोरखपुर में घर का सपना होगा पूरा, दीवाली तक शुरू होगी कुश्मी एन्क्लेव के फ्लैटों की बुकिंग

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    गोरखपुर विकास प्राधिकरण दिवाली तक गोरखनाथ क्षेत्र में अपनी पहली बहुमंजिली आवासीय योजना के फ्लैटों की बुकिंग शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे जिसका रेरा पंजीकरण अंतिम चरण में है। लच्छीपुर में 286 फ्लैटों की इस परियोजना में 57 लाख से 1.06 करोड़ रुपये तक के फ्लैट उपलब्ध होंगे जिसे ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) गोरखनाथ क्षेत्र में अपनी पहली बहुमंजिली आवासीय योजना के फ्लैटों की बुकिंग दीवाली तक शुरू करने की तैयारी में है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों परियोजना का शिलान्यास कराने की तैयारी है।

    जीडीए के अनुसार परियोजना का रेरा में पंजीकरण की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जो अगले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा।

    लच्छीपुर के ललितापुरम कालोनी में प्रस्तावित 286 फ्लैट वाली इस परियोजना में 860 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले टू बीएचके के फ्लैट की कीमत करीब 57 लाख, 1380 वर्ग फीट क्षेत्रफल के थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 94 लाख और 1560 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले सर्वेंट क्वार्टर के साथ थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 1.06 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

    ढाई साल में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य तय है। प्राधिकरण का दावा है कि रेरा में पंजीकरण होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 172 करोड़ 86 लाख 47 हजार 667 रुपये है।

    परियोजना के अंतर्गत ए और बी नाम से दो ब्लाक होंगे। परियोजना में एक बड़ी पार्किंग होगी, जिसमें लगभग 397 कार पार्क हो सकेंगी। परियोजना के तहत फ्लैटों के निर्माण में मिवान तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

    यह तकनीक एक निर्माण विधि है जिसमें एल्यूमीनियम फार्मवर्क का उपयोग किया जाता है। यह एक पुन: प्रयोज्य प्रणाली है जो दीवारों, स्लैब और सीढ़ियों सहित पूरे ढांचे को एक साथ ढालने के लिए उपयोग की जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके, निर्माण प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, और उच्च गुणवत्ता वाली संरचनाएं प्राप्त की जा सकती है।