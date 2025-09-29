आवंटियों के लिए राहत भरी खबर, अब रजिस्ट्री के लिए GDA के चक्कर काटने की जरूरत नहीं; घर बैठे होगा काम
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) आवंटियों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहा है। अब रजिस्ट्री के लिए जीडीए के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस की तरह स्लॉट बुकिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। आवंटी जीडीए की वेबसाइट पर स्लॉट बुक कर सकेंगे जिससे समय की बचत होगी और परेशानी कम होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) आवंटियों को अब रजिस्ट्री कराने के लिए प्राधिकरण के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की तर्ज पर रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुकिंग सिस्टम शुरू हो रहा है। इसी क्रम में सोमवार (आज) संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि नई व्यवस्था का प्रजेंटेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सभागार में देंगे।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्री के लिए सौ से अधिक आवंटी हर माह पहुंचते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित अनुभाग के बाबू और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आवंटियों को परेशानी करने वाली इस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। प्राधिकरण के पहल पोर्टल के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत आवंटी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर रजिस्ट्री के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित बाबू आगे की कार्यवाही को अंजाम देगा और आवंटी तय समय पर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्री करा सकेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार संबंधित कंपनी सोमवार को जीडीए वीसी अतुल वत्स के समक्ष प्रजेंटेशन देगी।
लकी ड्रा के नाम पर महिला से 30 हजार की ठगी
उधर, मुरादनगर नगर की लक्ष्मी कॉलोनी में रहने वाली महिला से लकी ड्रा में शामिल कराने के नाम पर 30 हजार रुपये ठगने का मामला सामने आया है। लक्ष्मी कॉलोनी की रहने वाली महिला राखी के अनुसार, शुक्रवार शाम को उनके पास एक काल आई थी, जिसमें कॉलर ने कहा था कि उनका नंबर लकी ड्रा में आ गया है।
ड्रा में आए नंबर में से चुने गए लोगों को एक टीवी चैनल के शो में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। इसके लिए उन्हें बतौर जमानत 30 हजार रुपये जमा कराने होगें। महिला ने ऑनलाइन पैसे जमा करा दिए। महिला का कहना है कि पैसे जमा कराने के बाद से उक्त कालर का फोन बंद आ रहा है। महिला ने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की।
