गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सड़क निर्माण शुरू, निवासियों को मिलेगी राहत
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने राजनगर एक्सटेंशन में अग्रवाल हाइट्स से भट्ठा नंबर 5 तक सड़क निर्माण शुरू कर दिया है। किसानों की सहमति से मोरटी गांव में 30 मीटर चौड़ी सड़क पर मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है। बंधा रोड और आउटर रिंग रोड के विस्तार का कार्य भी चल रहा है। सोना पैलेस से आशियाना चौक तक आंतरिक मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में अग्रवाल हाइट्स से भट्टा नंबर 5 तक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। मोरटी गाँव में अधिग्रहित भूमि पर 30 मीटर चौड़ी सड़क चिह्नित की गई और किसानों की सहमति से मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है।
प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन और अधिकारियों ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। किसानों के साथ मतभेद के कारण सड़क निर्माण काफी समय से रुका हुआ था।
बंधा रोड को नूर नगर से जोड़ने वाली 18 मीटर चौड़ी सड़क पर मिट्टी भराई और सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। जीडीए कुलपति अतुल वत्स ने बताया कि रिवर हाइट्स सोसाइटी से नूर नगर तक 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि
राजनगर एक्सटेंशन की आउटर रिंग रोड अब 45 मीटर की बजाय 60 मीटर चौड़ी होगी। सड़क का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा, सोना पैलेस से आशियाना चौक, गुलमोहर गार्डन गेट, जीडी गोयनका स्कूल से स्टेडियम तक और अन्य आंतरिक मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यय अनुमान तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेज दिए गए हैं।
