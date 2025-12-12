Language
    UP BJP Adhyaksh: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बीच चर्चाओं के केंद्र में पंकज चौधरी, शेषपुर में सन्नाटा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    UP BJP State President Announcement: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं के बीच केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी चर्चा में हैं। शेषपुर स्थित उनके आव ...और पढ़ें

    केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी के घर पर पसरा सन्नाटा। - अभिनव राजन चतुर्वेदी।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर Bjp president election: केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है, लेकिन शेषपुर स्थित उनके आवास का माहौल शुक्रवार को बिल्कुल सामान्य दिखा। मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से तैनात थे, जबकि भीतर कर्मचारी अपनी दिनचर्या में व्यस्त नजर आए।

     आवास परिसर में चल रही गतिविधियों के बीच हरवंश राम भगवान दास आयुर्वेदिक संस्थान प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र भी होता रहा। मंत्री की यह फर्म ‘राहत रूह’ तेल के लिए पूरे पूर्वांचल में जानी जाती है। फर्म के एकाउंटेंट का काम देख रहे विशाल सिंह कागज़ों में डूबे हुए थे। बातचीत में उन्होंने बताया कि “मंत्री जी का पूरा परिवार दिल्ली में है। माता जी उज्ज्वल चौधरी गोरखपुर में हैं, लेकिन आजकल सूरजकुंड में एक रिश्तेदार के यहां गई हैं।”

    प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर उठ रही चर्चाओं पर पूछे जाने पर विशाल हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, “देखिए क्या होता है, चर्चा तो हम भी सुन रहे हैं।” आगे जानकारी देने से विनम्रता से इंकार करते हुए वे फिर अपने काम में लग जाते हैं।

    उधर घर के पीछे स्थित गोदाम में ‘राहत रूह’ उत्पादों की पैकेजिंग रोज की तरह जारी थी। सियासी अटकलों के बीच आवास का सामान्य माहौल खुद बयां कर रहा था कि परिवार और स्टाफ फिलहाल इंतजार की मुद्रा में है।

