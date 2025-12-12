UP BJP Adhyaksh: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के बीच चर्चाओं के केंद्र में पंकज चौधरी, शेषपुर में सन्नाटा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Bjp president election: केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है, लेकिन शेषपुर स्थित उनके आवास का माहौल शुक्रवार को बिल्कुल सामान्य दिखा। मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से तैनात थे, जबकि भीतर कर्मचारी अपनी दिनचर्या में व्यस्त नजर आए।

आवास परिसर में चल रही गतिविधियों के बीच हरवंश राम भगवान दास आयुर्वेदिक संस्थान प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र भी होता रहा। मंत्री की यह फर्म ‘राहत रूह’ तेल के लिए पूरे पूर्वांचल में जानी जाती है। फर्म के एकाउंटेंट का काम देख रहे विशाल सिंह कागज़ों में डूबे हुए थे। बातचीत में उन्होंने बताया कि “मंत्री जी का पूरा परिवार दिल्ली में है। माता जी उज्ज्वल चौधरी गोरखपुर में हैं, लेकिन आजकल सूरजकुंड में एक रिश्तेदार के यहां गई हैं।”