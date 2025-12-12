भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे पंकज चौधरी, अमित शाह ने कहा था 'दीया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा'

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे महराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपनी निष्ठा व पार्टी के प्रति समर्पण के चलते शुरू से ही केंद्रीय नेतृत्व की पसंद रहे हैं। बात अटल- आडवाणी के दौर के भाजपा की हो या वर्तमान नेतृत्व की। पार्टी की तरफ से जो दायित्व मिला पंकज चौधरी ने पूरी जिम्मेदारी से निभाया।

मंडल- कमंडल के दौर में जब सियासी हवा का रुख विपरीत रहा, तब भी तराई की इस धरती पर वह भाजपा का झंडा पूरी मजबूती से थामे रहे। उनके इसी व्यवहार के चलते 30 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान महराजगंज के पीजी कालेज ग्राउंड में सभा करने आए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 'दीया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। आप इन्हें विजयी बनाकर भेजिए, भाजपा इन्हें बड़ा आदमी बनाएगी।'