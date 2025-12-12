Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को मिलने लगी बधाइयां, 400 सदस्य करेंगे चुनाव

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    गोरखपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन से पहले, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को बधाइयां मिलने लगीं। यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक ...और पढ़ें

    Hero Image

    केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन से पहले ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिए बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। फेसबुक और वाट्सएप ग्रुप पर लोग एक दूसरे को बधाई देने में जुट गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चर्चा है कि भाजपा इस बार संगठन से जुड़े पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है। यद्यपि इसको लेकर कहीं से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है लेकिन कोई इससे इनकार भी नहीं कर रहा है। महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और लगभग चार दशक से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। भाजपा में वह कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं।

    भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर महीनों से चल रही अटकलें अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई हैं। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की घोषणा के साथ ही संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है।

    यह वही परिषद है, जिसके लगभग 400 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पार्टी के भीतर तैयारियां पूरी हैं और परिस्थितियां यह भी बयां कर रही हैं कि 16 दिसंबर खरमास से पहले भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी।