महुआचाफी कांड: पिपराइच में नए थानेदार की तैनाती, अब तक हटाए गए 50 पुलिसकर्मी

गोरखपुर के महुआचाफी गांव में छात्र की हत्या के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में पिपराइच थानेदार को निलंबित कर दिया गया है और चिलुआताल के थानेदार को पिपराइच का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। एडीजी जोन के निर्देश पर कुशीनगर में भी कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। गोपनीय जांच में कई और नाम सामने आए हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महुआचाफी गांव में 15 सितंबर की रात नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या ने न सिर्फ पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि पूरे महकमे को हिला दिया है। वारदात के बाद पशु तस्करों के साथ-साथ पुलिस की लापरवाही भी खुलकर सामने आई, जिसका खामियाजा अब तक 50 से अधिक पुलिसकर्मी भुगत चुके हैं। कार्रवाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है।सोमवार देर रात पिपराइच थानेदार को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार की दोपहर एसएसपी राजकरन नय्यर ने चिलुआताल थानेदार अतुल श्रीवास्तव को पिपराइच का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया, जबकि सूरज सिंह को चिलुआताल भेजा गया है। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन के निर्देश पर 18 सितंबर को ही कुशीनगर जिले में कार्रवाई का बड़ा दौर चला था। वहां दो थानेदार, चार चौकी प्रभारी और 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। गोरखपुर में भी पिपराइच के जंगल धूसड़ चौकी प्रभारी ज्योति नारायण तिवारी और चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया।

उसके बाद पिपराइच थाने से जुड़े चार और सिपाही हटाए गए।पिपराइच के जंगल छत्रधारी चौकी प्रभारी वनिय सिंह पर लापरवाही का आरोप लगने पर सोमवार को उन्हें लाइन हाजिर किया गया कर विकास सिंह को चौकी प्रभारी बनाया गया। गोपनीय जांच रिपोर्ट पर एसएसपी ने गुलरिहा और पिपराइच थाने में तैनात छह सिपाहियों को भी लाइन हाजिर कर दिया।इनके विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वे कर्तव्य के प्रति उदासीन रहते हैं।पुलिस सूत्रों की माने तो कार्रवाई का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा।