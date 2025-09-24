महुआचाफी कांड: पिकअपों की थानेवार सूची तैयार, बीपीओ जुटा रहे चालक और मालिक का रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। महुआचाफी कांड के बाद पिकअप सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई है।डीआइजी डा. एस. चनप्पा के निर्देश पर एसपी सिटी अभिनव त्यागी के नेतृत्व में तैयार की गई थानेवार सूची वितरित कर दी गई है।

जिले में कुल 872 पिकअप पंजीकृत हैं। थाने के बीट पुलिस अधिकारी रिकार्ड में दर्ज पते पर जाकर हर पिकअप की फोटो, चालक का नाम व मोबाइल, तथा गाड़ी के रोज़मर्रा के उपयोग का सत्यापन कर रहे हैं।

बीट पुलिस अधिकारी (बीपीओ) को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की गाड़ियों का भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन के तहत यह देखा जा रहा है कि किस पिकअप पर नंबर प्लेट सही है या नहीं, गाड़ी माडिफाइड तो नहीं की गई, गाड़ी किसके उपयोग में है, क्या वह किराए पर दी जा रही है और किराए के लेन-देन का रिकार्ड कहां है।