    महुआचाफी कांड: पिकअपों की थानेवार सूची तैयार, बीपीओ जुटा रहे चालक और मालिक का रिकॉर्ड

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:23 AM (IST)

    गोरखपुर के महुआचाफी गांव में घटना के बाद तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने पिकअप वाहनों का सत्यापन शुरू कर दिया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में बीट पुलिस अधिकारी हर पिकअप की जांच कर रहे हैं जिसमें नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन उपयोग और किराए के रिकॉर्ड शामिल हैं। गड़बड़ी मिलने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। महुआचाफी कांड के बाद पिकअप सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई है।डीआइजी डा. एस. चनप्पा के निर्देश पर एसपी सिटी अभिनव त्यागी के नेतृत्व में तैयार की गई थानेवार सूची वितरित कर दी गई है।

    जिले में कुल 872 पिकअप पंजीकृत हैं। थाने के बीट पुलिस अधिकारी रिकार्ड में दर्ज पते पर जाकर हर पिकअप की फोटो, चालक का नाम व मोबाइल, तथा गाड़ी के रोज़मर्रा के उपयोग का सत्यापन कर रहे हैं।

    बीट पुलिस अधिकारी (बीपीओ) को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की गाड़ियों का भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन के तहत यह देखा जा रहा है कि किस पिकअप पर नंबर प्लेट सही है या नहीं, गाड़ी माडिफाइड तो नहीं की गई, गाड़ी किसके उपयोग में है, क्या वह किराए पर दी जा रही है और किराए के लेन-देन का रिकार्ड कहां है।

    परिवहन विभाग के आंकड़ों से मिलकर तैयार सूची में कोतवाली, कैंट, गोरखनाथ, कैंपियरगंज, गीडा, चौरीचौरा, बांसगांव, गोला व खजनी सर्किल के पिकअप शामिल हैं और इन्हें थानेवार बााटकर सत्यापन की कार्रवाई आरंभ हुई है।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सत्यापन के बाद जिन पिकअपों के साथ गड़बड़ी मिलेगी, उन पर एफआइआर दर्ज करवा कर वाहनों को सीज करने के साथ ही मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

    किस सर्किल में कितने पिकअप:

    परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में 74,कैंट में 141,गोरखनाथ में 101,कैंपियरगंज में 133,गीडा में 63,चौरीचौरा में 57,बांसगांव में 91,गोला में 114 और खजनी सर्किल क्षेत्र में 98 लोगों के पास पिकअप है।

    इसके अलावा देवरिया ,कुशीनगर व महराजगंज में पंजीकृत पिकअप का भी विवरण जुटाया जा रहा है।डीआइजी रेंज ने एसपी सिटी अभिनव त्यागी को इसका नोडल बनाया है।