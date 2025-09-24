Gorakhpur News: बहन का पीछा करने से मना करने पर नहीं मानी बात, यूट्यूब से पिस्टल चलाना सीखकर मारी छात्र को गोली
गोरखपुर में बीएससी छात्र अमन मौर्या पर गोली चलाने के आरोप में प्रशांत सिंह नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशांत ने कबूल किया कि उसने बिहार के मुंगेर से पिस्टल खरीदी थी और यूट्यूब पर उसे चलाना सीखा था। उसने अमन को इसलिए गोली मारी क्योंकि उसने उसकी बहन का पीछा करने से रोका था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीएससी छात्र अमन मौर्या पर गोली चलाने वाले प्रशांत सिंह को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि बिहार के मुंगेर से पिस्टल खरीदी थी। यट्यूब पर उसने पिस्टल चलाने का तरीका सीखा।
सोमवार रात अमन जब घर के पास टहल रहा था, तभी प्रशांत ने उसे दौड़ाकर ताबड़तोड़ पांच गोली मार दी। आरोप है कि बहन का पीछा करने से मना करने पर आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। बीआरडी में भर्ती अमन की स्थिति गंभीर है।
आरोपित प्रशांत सिंह आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर का रहने वाला है। पथरा में किराए पर कमरा लेकर रहने के साथ ही ट्रेडिंग का काम करता है। पुलिस के अनुसार, प्रशांत ने कुछ दिन पहले अमन की बहन का पीछा किया था। विरोध करने पर वह अमन से रंजिश रखने लगा।
दो दिन पहले भी दोनों में कहासुनी हुई थी। सोमवार की रात में वारदात को अंजाम देने के बाद पिस्टल को झाड़ी में फेंककर घर लौट आया ताकि पुलिस को संदेह न हो। बीआरडी में भर्ती अमन का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने रात में ही आरोपित को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में उसने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया। सख्ती दिखाने पर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल,तीन खोखा व एक कारतूस बरामद हुआ। हत्या की कोशिश व आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
