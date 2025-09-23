शाहजहांपुर में गोंडा-गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीच चल रहे कार्य के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। 23 से 29 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। शाहजहांपुर में रुकने वाली दस ट्रेनें रद्द हैं और नौ को डायवर्ट किया गया है।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे के गोंडा-गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग तथा नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसकी वजह से मुरादाबाद मंडल की ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है, इसमें शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनें भी शामिल है। ट्रेनों का संचालन 23 से 29 सितंबर तक अलग-अलग तिथियों में निरस्त रहेगा, इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना होगा।

ट्रेन संख्या 12587 गोरखपुर से जम्मूतवी तथा 15098 जम्मूतवी से भागलपुर एक्सप्रेस मंगलवार को निरस्त रही।15097 भागलपुर- जम्मूतवी एक्सप्रेस 25 सितंबर व 12588 जम्मूतवी-गोरखपुर एक्सप्रेस 27 सिंतंबर को निरस्त रहेगी। 15005 गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस 24 व 26 को नहीं चलेगी। 15006 देहरादून-गोरखपुर एकसप्रेस को 25 सितंबर से एक अक्टूबर तक के लिए निरस्त किया गया है। 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर राप्तीगंगा एक्सप्रेस 27 सितंबर को नहीं संचालित हेागी।

अप लाइन 15005 मुजफ्फरपुर-देहरादून एक्सप्रेस 29 सितंबर को नहीं आएगी। 15273 रक्सौल-आनंदविहार एकसप्रेस 22 से 27 सितंबर तक छह दिन निरस्त रहेगी। 15274 आनंद विहार-रक्सौल एक्सप्रेस को 23 से 28 सितंबर तक निरस्त किया गया है। इन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इनमें आनंद विहार से मुजफरपुर जाने वाली 12212 गरीब रथ एक्सप्रेस गोंडा, गोरखपुर की जगह लखनऊ, वाराणसी होकर चलेगी। हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा के लिए संचालित 13119/20 बाघ एक्सप्रेस 22 से 26 सितंबर तक वाराणसी, मऊ होकर जाएगी। 14073/74 शहीद एक्सप्रेस 27 सितंबर को सुल्तानपुर, वाराणसी होकर चलेगी, यह गोंडा, गोरखपुर नहीं जाएगी। इसी तरह से 15212 जननायक एक्सप्रेस तथा 15280 पुरबिया एक्सप्रेस को 26 सितंबर को सुल्तानपुर, वाराणसी होकर चलाया जाएगा। 15653 गोवाहटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 24 सितंबर व 19269 पोरबंदरपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 25 सितंबर को सुल्तानपुर-वाराणसी होकर जाएगी।