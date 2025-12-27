New Railway Timetable 2026: 1 जनवरी से लागू होगी नई समय सारिणी, कई मंडलों की ट्रेनों के समय में बदलाव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे की ओर से एक जनवरी 2026 से नई रेल समय सारिणी लागू की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन सहित वाराणसी मंडल (बीएसबी) और इज्जतनगर मंडल (आइजेडएन) में संचालित कई यात्री गाड़ियों के आगमन व प्रस्थान समय में संशोधन हो जाएगा। रेलवे प्रशासन की ओर से जल्द ही नई समय सारिणी जारी की जाएगी।

गोरखपुर जंक्शन से गुजरने वाली करीब 27 ट्रेनों के पासिंग टाइम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इनमें अमृतसर–सहरसा, ग्वालियर–बरौनी, गोंडा–छपरा, दिल्ली–सीतामढ़ी, आनंद विहार–मुजफ्फरपुर, आनंद विहार–बापूधाम मोतिहारी, अमृतसर–न्यू जलपाईगुड़ी, उदयपुर–न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली–किशनगंज, लखनऊ–पटना, आनंद विहार–रक्सौल सहित कई प्रमुख ट्रेनों के समय बदल सकते हैं। अधिकतर ट्रेनों के समय में पांच से दस मिनट का परिवर्तन होगा, जिससे परिचालन अधिक सुचारु हो सके।