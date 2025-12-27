Language
    New Railway Timetable 2026: 1 जनवरी से लागू होगी नई समय सारिणी, कई मंडलों की ट्रेनों के समय में बदलाव

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:45 AM (IST)

    रेलवे 1 जनवरी 2026 से नई समय सारिणी लागू करेगा, जिससे गोरखपुर जंक्शन सहित वाराणसी और इज्जतनगर मंडलों की कई यात्री ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान समय में संश ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे की ओर से एक जनवरी 2026 से नई रेल समय सारिणी लागू की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन सहित वाराणसी मंडल (बीएसबी) और इज्जतनगर मंडल (आइजेडएन) में संचालित कई यात्री गाड़ियों के आगमन व प्रस्थान समय में संशोधन हो जाएगा। रेलवे प्रशासन की ओर से जल्द ही नई समय सारिणी जारी की जाएगी।

    गोरखपुर जंक्शन से गुजरने वाली करीब 27 ट्रेनों के पासिंग टाइम में बदलाव की संभावना जताई गई है। इनमें अमृतसर–सहरसा, ग्वालियर–बरौनी, गोंडा–छपरा, दिल्ली–सीतामढ़ी, आनंद विहार–मुजफ्फरपुर, आनंद विहार–बापूधाम मोतिहारी, अमृतसर–न्यू जलपाईगुड़ी, उदयपुर–न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली–किशनगंज, लखनऊ–पटना, आनंद विहार–रक्सौल सहित कई प्रमुख ट्रेनों के समय बदल सकते हैं। अधिकतर ट्रेनों के समय में पांच से दस मिनट का परिवर्तन होगा, जिससे परिचालन अधिक सुचारु हो सके।

    गोरखपुर से चलने वाली गोरखपुर–सिवान पैसेंजर , गोरखपुर–यशवंतपुर एक्सप्रेस , गोरखपुर–कोलकाता एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियों के समय में बदलाव की तैयारी है। वाराणसी मंडल में बनारस, बनारस सिटी, जौनपुर, प्रयागराज और लखनऊ मार्ग की कई ट्रेनों के समय में संशोधन किया जाएगा। इज्जतनगर मंडल में दिल्ली, काठगोदाम, रामनगर, टनकपुर, लखनऊ और बरेली मार्ग की लगभग 40 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय बदले जाएंगे।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई समय सारिणी से समय पालन में सुधार होगा, व्यस्त स्टेशनों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को संशोधित समय जारी की जाएगी।