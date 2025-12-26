Language
    गोरखपुर में सद्भाव गोष्ठी अभियान को धार देने आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 14 फरवरी को होगा आगमन

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित समाजिक सद्भाव गोष्ठी को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास तय हो गया है।

    उनका यह प्रवास तीन दिवसीय होगा, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से होगी। समापन 16 फरवरी को होगा। इस दौरान वह स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे और प्रमुख जन गोष्ठी व परिवार मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर विचार परिवार के लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संघ प्रमुख 14 फरवरी की शाम गोरखपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 15 फरवरी को संघ की दो बैठकों में हिस्सा लेंगे। पहली बैठक में प्रांत के संघ पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे जबकि दूसरी बैठक में सद्भाव गोष्ठी के संयोजकों को संबोधित करेंगे।

    अपने संबोधन में वह सद्भाव गोष्ठी अभियान को सफल बनाने के लिए संयोजकों को पाथेय प्रदान करेंगे। प्रवास के अंतिम दिन 16 फरवरी को मोहन भागवत योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले सुबह 11 बजे प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 500 प्रमुख जन आमंत्रित किए जाएंगे।

    दूसरा कार्यक्रम परिवार मिलन समारोह होगा, जिसमें एक हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दोनों ही कार्यक्रमों में संघ प्रमुख का बौद्धिक (संबोधन) प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक इन कार्यक्रमों में उनका जोर सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के मूल विचारों पर रहेगा। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए संघ के स्थानीय पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं।

    संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत सद्भाव गोष्ठी अभियान की शुरुआत एक फरवरी से होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। यह अभियान समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद, सहयोग और सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

    संघ के केंद्र में गोरक्ष नगरी
    गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर इन दिनों भाजपा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंंद्र में भी है। शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के क्रम में हिंदू सम्मेलन को गति देने के लिए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का प्रवास अभी हाल में संपन्न हुआ है कि उसके तत्काल बाद संघ प्रमुख माेहन भागवत का कार्यक्रम जारी हो गया है।

    इससे यह साफ हो गया है कि संघ नेतृत्व गोरखपुर प्रांत में संगठन के विस्तार की भरपूर संभावना देख रहा है। इसे लेकर प्रांत के स्वयंसेवक भी काफी उत्साहित है। संगठन नेतृत्व की संभावना को धरातल पर उतराने में संघ के स्वयंसेवक जुट गए हैं।