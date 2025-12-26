गोरखपुर में सद्भाव गोष्ठी अभियान को धार देने आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, 14 फरवरी को होगा आगमन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित समाजिक सद्भाव गोष्ठी को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास तय हो गया है।

उनका यह प्रवास तीन दिवसीय होगा, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से होगी। समापन 16 फरवरी को होगा। इस दौरान वह स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे और प्रमुख जन गोष्ठी व परिवार मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर विचार परिवार के लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संघ प्रमुख 14 फरवरी की शाम गोरखपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 15 फरवरी को संघ की दो बैठकों में हिस्सा लेंगे। पहली बैठक में प्रांत के संघ पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे जबकि दूसरी बैठक में सद्भाव गोष्ठी के संयोजकों को संबोधित करेंगे।

अपने संबोधन में वह सद्भाव गोष्ठी अभियान को सफल बनाने के लिए संयोजकों को पाथेय प्रदान करेंगे। प्रवास के अंतिम दिन 16 फरवरी को मोहन भागवत योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले सुबह 11 बजे प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 500 प्रमुख जन आमंत्रित किए जाएंगे।

दूसरा कार्यक्रम परिवार मिलन समारोह होगा, जिसमें एक हजार से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दोनों ही कार्यक्रमों में संघ प्रमुख का बौद्धिक (संबोधन) प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक इन कार्यक्रमों में उनका जोर सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के मूल विचारों पर रहेगा। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए संघ के स्थानीय पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं।