महिला को बेहोशी की दवा पिलाकर मेडिकल संचालक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घबराहट की दवा लेने गई महिला को मेडिकल संचालक ने बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर तीन महीने से संबंध बना रहा था। परेशान महिला ने मंगलवार की शाम को आरोपित संचालक किशुन गुप्ता के विरुद्ध केस दर्ज कराया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने बुधवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया।

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका पति दुबई में काम करते हैं। 19 सितंबर की दोपहर, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए मजनू चौराहे पर स्थित एक मेडिकल स्टोर गई। आरोपित संचालक किशुन गुप्ता ने उसे घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवा पिला दी।

कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो आरोपित ने दुष्कर्म का वीडियो दिखाया और शिकायत नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद से वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर तीन महीने तक संबंध बनाता रहा।