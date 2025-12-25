Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला को बेहोशी की दवा पिलाकर मेडिकल संचालक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:49 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला घबराहट की दवा लेने एक मेडिकल सस्टोर गई, वहां संचालक ने उसे बहोशी ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घबराहट की दवा लेने गई महिला को मेडिकल संचालक ने बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर तीन महीने से संबंध बना रहा था। परेशान महिला ने मंगलवार की शाम को आरोपित संचालक किशुन गुप्ता के विरुद्ध केस दर्ज कराया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने बुधवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका पति दुबई में काम करते हैं। 19 सितंबर की दोपहर, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए मजनू चौराहे पर स्थित एक मेडिकल स्टोर गई। आरोपित संचालक किशुन गुप्ता ने उसे घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवा पिला दी।

    कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो आरोपित ने दुष्कर्म का वीडियो दिखाया और शिकायत नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद से वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर तीन महीने तक संबंध बनाता रहा।

    यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में 56 हजार Smart Meter भी बदलने शुरू, बिजली विभाग ने बताई यह वजह

    परेशान होकर उसने 17 दिसंबर को आरोपित से संपर्क किया। फिर संबंध बनाते हुए उसका वीडियो बनाया और खोराबार थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि पुलिस की जांच और पूछताछ में सामने आया कि महिला और आरोपित के बीच काफी समय से संबंध था। एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में महिला ने भी वीडियो बनाया। बात नहीं बनने पर उसने केस दर्ज करा दिया।

    सीओ कैंट योगेन्द्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच करते हुए खाेराबार पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कोर्ट में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।