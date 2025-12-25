महिला को बेहोशी की दवा पिलाकर मेडिकल संचालक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला घबराहट की दवा लेने एक मेडिकल सस्टोर गई, वहां संचालक ने उसे बहोशी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घबराहट की दवा लेने गई महिला को मेडिकल संचालक ने बेहोशी की दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर तीन महीने से संबंध बना रहा था। परेशान महिला ने मंगलवार की शाम को आरोपित संचालक किशुन गुप्ता के विरुद्ध केस दर्ज कराया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने बुधवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया।
महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनका पति दुबई में काम करते हैं। 19 सितंबर की दोपहर, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए मजनू चौराहे पर स्थित एक मेडिकल स्टोर गई। आरोपित संचालक किशुन गुप्ता ने उसे घबराहट की दवा बताकर बेहोशी की दवा पिला दी।
कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो आरोपित ने दुष्कर्म का वीडियो दिखाया और शिकायत नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद से वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर तीन महीने तक संबंध बनाता रहा।
यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में 56 हजार Smart Meter भी बदलने शुरू, बिजली विभाग ने बताई यह वजह
परेशान होकर उसने 17 दिसंबर को आरोपित से संपर्क किया। फिर संबंध बनाते हुए उसका वीडियो बनाया और खोराबार थाने में केस दर्ज कराया। हालांकि पुलिस की जांच और पूछताछ में सामने आया कि महिला और आरोपित के बीच काफी समय से संबंध था। एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के चक्कर में महिला ने भी वीडियो बनाया। बात नहीं बनने पर उसने केस दर्ज करा दिया।
सीओ कैंट योगेन्द्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच करते हुए खाेराबार पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को कोर्ट में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।