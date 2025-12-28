माघ मेला 2026 के लिए रेलवे चलाएगा अनारक्षित विशेष ट्रेनें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने कई अनारक्षित माघ मेला विशेष गाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष गाड़ियों का संचालन एक जनवरी 26 से 17 फरवरी 26 तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा।
रेलवे प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार गोरखपुर–प्रयागराज रामबाग–गोरखपुर (05123/05124), छपरा–झूसी–छपरा (05115/05116), छपरा–प्रयागराज रामबाग–छपरा (05113/05114), और बढ़नी–झूसी–बढ़नी (05121/05122) माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ियों का संचालन अलग- अलग तिथियों में किया जाएगा।
छपरा से चलने वाली विशेष गाड़ियां सीवान, भटनी, मऊ, औंड़िहार, वाराणसी होते हुए झूसी और प्रयागराज रामबाग तक जाएंगी। वहीं गोरखपुर से संचालित माघ मेला विशेष गाड़ी देवरिया, मऊ, वाराणसी होते हुए प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त बढ़नी से झूसी तक चलने वाली विशेष गाड़ी बढ़नी से पीपीगंज होते हुए गोरखपुर, सीवान, मऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
अधिकारियाें का कहना है कि सभी गाड़ियों का संचालन अनारक्षित श्रेणी में होगा, जिससे माघ मेला में स्नान व दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पूर्व निर्धारित तिथियों एवं समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
