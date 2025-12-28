माघ मेला 2026 के लिए रेलवे चलाएगा अनारक्षित विशेष ट्रेनें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने कई अनारक्षित माघ मेला विशेष गाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष गाड़ियों का संचालन एक जनवरी 26 से 17 फरवरी 26 तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा।

