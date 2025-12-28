CM ग्रिड फेज-1 का काम फरवरी तक करें पूरा, गोरखपुर नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं को दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की जलभराव समस्या के स्थाई समाधान और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन (सीएम ग्रिड) के कार्यों में अब तेजी आएगी। शनिवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को सख्त हिदायत दी कि सीएम ग्रिड फेज-1 के अंतर्गत चल रहे सभी निर्माण कार्यों को फरवरी 2026 तक हर हाल में पूरा कर लें। साथ ही फेज-2 की परियाेजनाओं का काम एक साथ शुरू करें, ताकि परियोजना अपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपन्न हो सके।

शनिवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा के साथ सीएम ग्रिड फेज-1 और फेज-2 की परियोजनाओं का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त का मुख्य फोकस नालों के बेड लेवल पर रहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जल निकासी की सफलता नालों के सटीक ढाल पर टिकी है, इसलिए तकनीकी मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।