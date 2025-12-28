गोरखपुर महोत्सव में तकनीक का जलवा, AI रोबोट करेगा स्वागत और इमोशन सिस्टम दिखाएगा भाव
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव में इस वर्ष तकनीक और नवाचार का विशेष रंग देखने को मिलेगा। इसे केंद्र में रखकर विज्ञान प्रदर्शनी का पंडाल सजेगा। यह प्रदर्शनी न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि लाइव और इंटरएक्टिव अनुभव के माध्यम से दर्शकों को तकनीक से सीधे जोड़ने का कार्य भी करेगी।
प्रदर्शनी में एआइ का कमाल दिखेगा। रोबोट का धमाल देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र इसके जरिये प्रदर्शनी को आकर्षक बनाने की तैयारी कर रहा है।
प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण एआइ आधारित इंटरएक्टिव रोबोट होगा, जो महोत्सव में आने वाले आगंतुकों का स्वागत करेगा। यह रोबोट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में संवाद करने में सक्षम होगा और लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा।
रोबोट से बातचीत करते हुए दर्शकों को ऐसा अनुभव होगा, मानो वह किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आमने-सामने संवाद कर रहे हों। यह तकनीक एआइ की संवाद क्षमता और उसके व्यावहारिक उपयोग को सहज रूप में प्रदर्शित करेगी।
प्रदर्शनी में एक एआइ आधारित इमोशन डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा। यह सिस्टम कैमरे की सहायता से आगंतुकों के चेहरे के भावों का विश्लेषण कर उनकी भावनाओं जैसे खुशी, आश्चर्य या सामान्य भाव को स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। इस तकनीक के माध्यम से दर्शक यह समझ सकेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार मानवीय भावनाओं को पहचानने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम है।
प्रदर्शनी में रिमोट कंट्रोल विमान का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उड़ान की तकनीक, एयरोडायनामिक्स और कंट्रोल सिस्टम की कार्यप्रणाली को सरल भाषा में समझाया जाएगा। इसके पीछे केंद्र प्रबंधन का उद्देश्य युवाओं में विज्ञान, इंजीनियरिंग और एयरोस्पेस तकनीक के प्रति रुचि जागृत करना होगा।
गोरखपुर महोत्सव के मंच पर यह प्रदर्शनी शिक्षा और मनोरंजन का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगी। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के तकनीकी प्रयास युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और वैज्ञानिक सोच से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें भविष्य की विज्ञानी संभावनाओं के लिए तैयार करेंगे।
बोटिक्सबो कंपनी की दी गई है जिम्मेदारी
क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र ने प्रदर्शनी को एआइ के कमाल और रोबोट के धमाल से समृद्ध करने की जिम्मेदारी बोटीक्सबो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। यह कंपनी विज्ञान केंद्र प्रशासन की मंशा पूरी करेगी। एआइ और रोबोटिक्स के जरिये प्रदर्शनी में विज्ञान का अर्वाचीन चमत्कार दिखाएगी। इसका उद्देश्य आम जनता, विशेषकर छात्रों और युवाओं को भविष्य की उन्नत तकनीकों से परिचित कराना है।
गोरखपुर महोत्सव में एआइ और रोबोटिक्स पर आधारित नवाचारों की प्रस्तुति छात्रों और आम जनता के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इससे युवा वर्ग को आधुनिक विज्ञान और उभरती तकनीकों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ-साथ नवाचार की संस्कृति विकसित करेगा, ऐसा विश्वास है।
महादेव पांडेय, वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गोरखपुर
