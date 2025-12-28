गोरखपुर महोत्सव में तकनीक का जलवा, AI रोबोट करेगा स्वागत और इमोशन सिस्टम दिखाएगा भाव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव में इस वर्ष तकनीक और नवाचार का विशेष रंग देखने को मिलेगा। इसे केंद्र में रखकर विज्ञान प्रदर्शनी का पंडाल सजेगा। यह प्रदर्शनी न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि लाइव और इंटरएक्टिव अनुभव के माध्यम से दर्शकों को तकनीक से सीधे जोड़ने का कार्य भी करेगी।

प्रदर्शनी में एआइ का कमाल दिखेगा। रोबोट का धमाल देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र इसके जरिये प्रदर्शनी को आकर्षक बनाने की तैयारी कर रहा है।

प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण एआइ आधारित इंटरएक्टिव रोबोट होगा, जो महोत्सव में आने वाले आगंतुकों का स्वागत करेगा। यह रोबोट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में संवाद करने में सक्षम होगा और लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा।

रोबोट से बातचीत करते हुए दर्शकों को ऐसा अनुभव होगा, मानो वह किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आमने-सामने संवाद कर रहे हों। यह तकनीक एआइ की संवाद क्षमता और उसके व्यावहारिक उपयोग को सहज रूप में प्रदर्शित करेगी।



प्रदर्शनी में एक एआइ आधारित इमोशन डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा। यह सिस्टम कैमरे की सहायता से आगंतुकों के चेहरे के भावों का विश्लेषण कर उनकी भावनाओं जैसे खुशी, आश्चर्य या सामान्य भाव को स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा। इस तकनीक के माध्यम से दर्शक यह समझ सकेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार मानवीय भावनाओं को पहचानने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम है।