सीएम आज गोरखपुर में जांचेंगे NCC एकेडमी निर्माण की प्रगति, पूर्वांचल के युवाओं को मिलेगा सैन्य प्रशिक्षण का अवसर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार क्षेत्र के तालकंदला में निर्माणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) एकेडमी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब तीन बजे गोरखपुर पहुंचकर सीधे तालकंदला जाएंगे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे।

