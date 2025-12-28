Gorakhpur Weather Update: धूप पर बादलों का पहरा, गलन भरी ठंड ने शहर को घेरा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बादलों ने धूप की राह रोक दी है। कोहरे ने दृश्यता बेहद कम कर दी है। अनुकूल माहौल पाकर पछुआ हवा गलन बढ़ा रही है। नमी लाकर पुरुवा हवा कड़ाके की ठंड का अहसास करा रही है। शहर का अधिकतम तापमान गिरकर 13.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

पूरा शहर कोल्ड-डे के प्रभाव में आ गया है। लोगों का जीवन प्रभावित हो गया। पूरे दिन लोग ठंड से कांपते रहे। धूप की राह देखते रहे। ठंड से निजात मिलने की संभावना एक-दूसरे से पूछते रहे। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार ऐसा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हुआ है। चूंकि यह वायुमंडलीय परिस्थितियां अभी बनी रहेंगी, ऐसे में गलन भरी ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। दो दिन सक्रिय हो रहे एक और पश्चिमी विक्षोभ का भी उसे साथ मिलेगा।