    Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम की मार, मुंबई की उड़ान चार घंटे लेट

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:30 AM (IST)

    Gorakhpur Flight Delay: गोरखपुर में खराब मौसम के कारण हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट चार घंटे से अधिक देरी से गोरखपुर पहु ...और पढ़ें

    एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Aaj Ka Mausam खराब मौसम का असर शनिवार को भी हवाई सेवाओं पर साफ दिखा। मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट चार घंटे से अधिक देरी से गोरखपुर पहुंची।लगातार देरी के चलते यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा और असुविधा झेलनी पड़ी।

    मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को अपराह्न 3:20 बजे उतरना था, लेकिन मौसम की खराब स्थिति के कारण यह शाम 7:21 बजे पहुंची। फ्लाइट के देर से पहुंचने की वजह से गोरखपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो की उड़ान भी प्रभावित रही।

    विमान करीब चार घंटे 16 मिनट की देरी से रात 8:16 बजे उड़ान भर सका।इसके अलावा गोरखपुर से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी अपने निर्धारित समय से लगभग एक घंटे देरी से रवाना हुई।

    एयरपोर्ट पर पहले से पहुंचे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने बताया कि उड़ान में देरी की स्पष्ट जानकारी समय पर नहीं दी गई, जिससे उनकी आगे की यात्रा योजनाएं भी प्रभावित हुईं।