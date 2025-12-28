Fog In UP: गोरखपुर में खराब मौसम की मार, मुंबई की उड़ान चार घंटे लेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। Aaj Ka Mausam खराब मौसम का असर शनिवार को भी हवाई सेवाओं पर साफ दिखा। मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट चार घंटे से अधिक देरी से गोरखपुर पहुंची।लगातार देरी के चलते यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा और असुविधा झेलनी पड़ी।

