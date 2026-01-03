केदारनाथ आपदा: गोरखपुर के पीड़ित परिवारों को 12 साल बाद मिलेगा मुआवजा, शासन ने मांगी रिपोर्ट

अरुण चन्द, गोरखपुर। उत्तराखंड में वर्ष 2013 की भीषण प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले और स्थायी रूप से लापता लोगों के परिजनों की पीड़ा 12 साल बाद खत्म होने की उम्मीद जगी है। इन्हें मुआवजा मिलने की फिर उम्मीद जगी है। शासन ने जिला प्रशासन से इन लोगों की सूची पर अद्यतन रिपोर्ट मांगी है।

हादसे के बाद से ही पीड़ित परिवार आज भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तहसील, जिला मुख्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शासन के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मुआवजा न मिलना तो एक अलग समस्या है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण वरासत, बैंक खाते, बीमा, पारिवारिक बंटवारा जैसे जरूरी कार्य भी वर्षों से लटके हुए हैं।

इस गंभीर मामले को लेकर शासन स्तर पर एक बार फिर सक्रियता दिखाई गई है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (नियंत्रण प्रकोष्ठ) द्वारा जारी पत्र के क्रम में डीएम दीपक मीणा की ओर से संबंधित तहसीलों के एसडीएम निर्देश जारी किए हैं। सभी से यह जानकारी मांगी गई है कि उत्तराखंड आपदा में मृत या स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हुए हैं या नहीं।