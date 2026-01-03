गोरखपुर में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, बहन ने दहेज हत्या का लगाया आरोप

संवाद सूत्र, चरगांवा। संदिग्ध परिस्थिति में गुरुवार की रात महिला का शव फंदे से लटकता मिला। घटना शाहपुर के सरस्वतीपुरम कालोनी का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ में गई फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं महिला की बहन ने थाने में तहरीर देते हुए ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी थाना, हरदुपट्टी निवासी सुष्मिता सिंह की शादी वर्ष 2021 में शाहपुर के सरस्वतीपुरम कालोनी लेन नंबर एक निवासी शनि राव से हुई थी। शनि एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि उनके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। दंपती का दो वर्ष का एक बेटा है।