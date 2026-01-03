Language
    गोरखपुर में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, बहन ने दहेज हत्या का लगाया आरोप

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:52 AM (IST)

    गोरखपुर के शाहपुर में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतका सुष्मिता सिंह की बहन ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    शाहपुर के सरस्वतीपुरम कालोनी का मामला, पुलिस मामले की कर रही जांच। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, चरगांवा। संदिग्ध परिस्थिति में गुरुवार की रात महिला का शव फंदे से लटकता मिला। घटना शाहपुर के सरस्वतीपुरम कालोनी का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ में गई फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं महिला की बहन ने थाने में तहरीर देते हुए ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी थाना, हरदुपट्टी निवासी सुष्मिता सिंह की शादी वर्ष 2021 में शाहपुर के सरस्वतीपुरम कालोनी लेन नंबर एक निवासी शनि राव से हुई थी। शनि एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि उनके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। दंपती का दो वर्ष का एक बेटा है।

    सुष्मिता तीन बहनों में सबसे बड़ी थी, जबकि उसकी दो बहनें लखनऊ में रहती हैं। घटना के बाद सुष्मिता की छोटी बहन मुस्कान ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर सुष्मिता को प्रताड़ित करता था। पति शराब के नशे में बहन से मारपीट करता है।

    गुरुवार दोपहर फोन पर बातचीत में उसकी बहन ने प्रताड़ना की जानकारी दी थी और लखनऊ आने की बात कही थी। इसके बाद शाम को फंदे से लटककर मौत की सूचना मिली। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि मृतका के बहन की तहरीर प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।