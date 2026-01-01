Language
    बीच सड़क पर जीजा-साली में हाई वोल्टेज ड्रामा, हकीकत जान देखने रुक गए लोग; बुलानी पड़ी पुलिस

    By Sunil Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:43 AM (IST)

    पीपीगंज में एक युवती अपने प्रेमी से मिलने पहुंची, तभी उसके जीजा ने उसे पकड़ लिया। घर चलने की जिद पर जीजा-साली के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हो गई। इस ...और पढ़ें

    

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। प्रेमी से मिलने पहुंची युवक को पीछे से गए जीजा ने पकड़ लिया। साली को घर ले आने की जिद पर विवाद हो गया और दोनों के बीच सड़क पर ही मारपीट हो गई। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। समझाकर सभी को घर भेज दिया।

    पीपीगंज थाना के एक गांव की युवती अपने प्रेमी से मिलने मंगलवार की रात आठ बजे नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंची। उसी बीच युवती का पीछा करते हुए उसका जीजा भी पहुंच गया। वह साली को घर चलने को कहा, लेकिन उसने किसी से मिलने आई हूं और बिना मिले नहीं जाऊंगी।

    इसी बात को लेकर जीजा व साली में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट हो गई। यह देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने जीजा व साली को समझाकर मामला शांत कराया और घर भेज दिया। पीपीगंज पुलिस का कहना है कि जीजा-साली में विवाद हो रहा था। दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया गया।