बीच सड़क पर जीजा-साली में हाई वोल्टेज ड्रामा, हकीकत जान देखने रुक गए लोग; बुलानी पड़ी पुलिस

संवाद सूत्र, पीपीगंज। प्रेमी से मिलने पहुंची युवक को पीछे से गए जीजा ने पकड़ लिया। साली को घर ले आने की जिद पर विवाद हो गया और दोनों के बीच सड़क पर ही मारपीट हो गई। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। समझाकर सभी को घर भेज दिया।

पीपीगंज थाना के एक गांव की युवती अपने प्रेमी से मिलने मंगलवार की रात आठ बजे नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंची। उसी बीच युवती का पीछा करते हुए उसका जीजा भी पहुंच गया। वह साली को घर चलने को कहा, लेकिन उसने किसी से मिलने आई हूं और बिना मिले नहीं जाऊंगी।