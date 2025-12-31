Language
    Indian Railway News: नई समय सारिणी के साथ बढ़ गई 62 एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार,  653 मिनट की होगी बचत

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:32 AM (IST)

    भारतीय रेलवे की नई समय सारिणी 1 जनवरी से लागू होगी, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे पर तीन नई वंदे भारत और सात अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं। 62 मेल एक्सप्रेस ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पहली जनवरी से ट्रेनों की नई समय सारिणी लागू हो जाएगी। समय सारिणी में पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चल रहीं तीन जोड़ी नई वंदे भारत और सात जोड़ी नई अमृत भारत ट्रेनें भी शामिल हो गई हैं। गोरखपुर-अयोध्या-लखनऊ-प्रयागराज वंदे भारत पहले से समय सारिणी में शामिल है।

    इसके अलावा 62 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति में वृद्धि हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप 653 मिनट की बचत होगी। इसी प्रकार 55 सवारी ट्रेनों की गति में बढ़ोत्तरी से 712 मिनट की बचत होगी।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार चार जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का टर्मिनल परिवर्तन किया गया है, टर्मिनल परिवर्तन भी समय सारिणी में शामिल कर लिया गया है। 15009/15010 गोरखपुर- पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक और 19045/19046 सूरत-छपरा-सूरत एक्सप्रेस का थावे
    तक मार्ग विस्तार तथा नए ठहराव को भी समय सारिणी में शामिल कर लिया गया है।

    वंदे भारत ट्रेनें

    • 26502/26501 गोरखपुर-पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
    • 26506/26505 बनारस-खजुराहो-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस
    • 26504/26503 गोमती नगर-सहारनपुर-गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस

    अमृत भारत ट्रेनें

    • 15133/15134 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा अमृत भारत
    • 15561/15562 दरभंगा-गोमती नगर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस
    • 13435/13436 मालदा टाउन-गोमती नगर-मालदा टाउन अमृत भारत एक्सप्रेस
    • 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनल-बापूधाम मोतिहारी अमृत भारत एक्सप्रेस
    • 14047/14048 सीतामढ़ी-दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस
    • 14627/14628 सहरसा-छैहरटा-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस
    • 19624/19623 दरभंगा-मदार (अजमेर)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस

    ट्रेनों के नए ठहराव
    15103/15104 गोरखपुर-बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस का चौरी चौरा, 12537/12538 (परिवर्तित गाड़ी संख्या 14111/14112) मुजफ्फरपुर- प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का कप्तानगंज, 13509/13510 आसनसोल-गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस का मुहम्मदाबाद, 15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस का सिसवा बाज़ार, 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का दुरौंधा, 12211/12212 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस का बस्ती, 15204/15203 लखनऊ जं.-बरौनी-लखनऊ जं. एक्सप्रेस का मैरवा, 15909/15910 डिब्रुगढ़-लालगढ-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस का मैरवा, 19051/19052 वलसाड-मुजफ्फरपुर-वलसाड एक्सप्रेस का गाजीपुर सिटी तथा 04651/04652 जयनगर-अमृतसर-जयनगर विशेष गाड़ी का बकुल्हा, सहतवार, बलिया एवं फेफना स्टेशनों पर ठहराव प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 15705/15706 कटिहार-दिल्ली-कटिहार एक्सप्रेस का 01 जनवरी से बढ़नी में ठहराव प्रदान किया जाएगा।