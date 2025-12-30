Language
    पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार इस तरह हुई विभागीय पदोन्नति परीक्षा, मानवीय त्रुटियों की संभावना हो गई न्यूनतम

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर में पहली बार टैबलेट आधारित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (सीबीटी) सफलतापूर्वक आयोजित की। 13 दिसंबर को जूनियर इंजीनियर पदों के ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (सीबीटी) आयोजित हुई है। प्रथम चरण की परीक्षा 13 दिसंबर को सफलतापूर्वक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के जूनियर इंजीनियर पदोन्नति कोटे के दस केटेगरी की परीक्षा कराई गई। लगभग 500 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

    दूसरे चरण में 26 से 28 दिसम्बर तक सफलतापूर्वक परीक्षा हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के पदोन्नति कोटे एवं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेटेटिव एक्जामिनेशन (एलडीसीई) कोटे के 15 केटेगरी की परीक्षा कराई गई। लगभग 2,100 उम्मीदवारों ने पूर्वोत्तर रेलवे के चार परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक चयन में भाग लिया।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार अभी तक विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं पारंपरिक रूप से लिखित माध्यम से आयोजित होती रही हैं, जिनमें प्रश्नपत्रों की छपाई, वितरण, मूल्यांकन एवं परिणाम घोषित करने में काफी समय लगता था। टैबलेट आधारित परीक्षा ने इन सभी प्रक्रियाओं को सरल, तेज एवं अधिक भरोसेमंद बना दिया है। परीक्षा के आयोजन से लेकर मूल्यांकन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से मानवीय त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो गई है।