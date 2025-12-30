पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार इस तरह हुई विभागीय पदोन्नति परीक्षा, मानवीय त्रुटियों की संभावना हो गई न्यूनतम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (सीबीटी) आयोजित हुई है। प्रथम चरण की परीक्षा 13 दिसंबर को सफलतापूर्वक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के जूनियर इंजीनियर पदोन्नति कोटे के दस केटेगरी की परीक्षा कराई गई। लगभग 500 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

दूसरे चरण में 26 से 28 दिसम्बर तक सफलतापूर्वक परीक्षा हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के पदोन्नति कोटे एवं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेटेटिव एक्जामिनेशन (एलडीसीई) कोटे के 15 केटेगरी की परीक्षा कराई गई। लगभग 2,100 उम्मीदवारों ने पूर्वोत्तर रेलवे के चार परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक चयन में भाग लिया।