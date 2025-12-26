आयुष विश्वविद्यालय की फार्मेसी में बनने लगा हिंग्वाष्टक चूर्ण, बढ़ाया जाएगा उत्पादन

संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की फार्मेसी में अब हिंग्वाष्टक चूर्ण का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। कुलपति डा के रामचंद्र रेड्डी ने फार्मेसी का निरीक्षण करके उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। पाचन संबंधी रोगों में उपयोगी हिंग्वाष्टक चूर्ण की पहली खेप औषधि भंडार कक्ष को जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हिंग्वाष्टक चूर्ण एक प्रभावी आयुर्वेदिक औषधि है, जो पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ गैस, पेट फूलना और उदर पीड़ा जैसी समस्याओं में लाभकारी है।

