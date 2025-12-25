Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का NCISM टीम करेगी निरीक्षण, 84 सीटों पर मान्यता की तैयारी

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:39 AM (IST)

    महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एनसीआइएसएम की टीम जनवरी 2026 में आ सकती है। टीम विभिन्न कोर्स और ...और पढ़ें

    Hero Image

    महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय।

    संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन (एनसीआइएसएम)की टीम जनवरी 2026 में आ सकती है। इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभिन्न कोर्स और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जांच करके टीम मान्यता प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि एनसीआइएसएम की टीम के आने के पहले ओपीडी, आइपीडी सहित अन्य व्यवस्था को चकाचक किया जा रहा है।

    महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए 14 विषयों में कुल 84 सीट की मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीआइएसएम की टीम विश्वविद्यालय का दौरा करेगी। मान्यता के लिए ओपीडी ( बाह्य रोगी ) , आइपीडी (अंतः रोगी) , क्लासरूम , हर्बल गार्डन , लाइब्रेरी , गेस्ट हाउस , रेजिडेंस अनिवार्य रूप से तैयार होना चाहिए।

    विश्वविद्यालय को पीजी की मान्यता दिलाने लिए आवश्यक कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के सीटों पर भर्ती के लिए कार्य परिषद व वित्त समिति की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। आपरेशन थियेटर का संचालन शुरू हो गया है। महिला व पुरुष फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से रोगियों को पंचकर्म थेरेपी दी जा रही है।

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur Weather Today: पछुआ हवा बढ़ाएगी गलन, अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी

    विश्वविद्यालय में पीजी की मान्यता के लिए एनसीआइएसएम की फीस पहले ही जमा की जा चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े लोगों कहना है कि टीम के आगमन की तिथि तय नहीं है। लेकिन इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।