गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का NCISM टीम करेगी निरीक्षण, 84 सीटों पर मान्यता की तैयारी
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एनसीआइएसएम की टीम जनवरी 2026 में आ सकती है। टीम विभिन्न कोर्स और ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन (एनसीआइएसएम)की टीम जनवरी 2026 में आ सकती है। इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
विभिन्न कोर्स और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जांच करके टीम मान्यता प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि एनसीआइएसएम की टीम के आने के पहले ओपीडी, आइपीडी सहित अन्य व्यवस्था को चकाचक किया जा रहा है।
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए 14 विषयों में कुल 84 सीट की मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीआइएसएम की टीम विश्वविद्यालय का दौरा करेगी। मान्यता के लिए ओपीडी ( बाह्य रोगी ) , आइपीडी (अंतः रोगी) , क्लासरूम , हर्बल गार्डन , लाइब्रेरी , गेस्ट हाउस , रेजिडेंस अनिवार्य रूप से तैयार होना चाहिए।
विश्वविद्यालय को पीजी की मान्यता दिलाने लिए आवश्यक कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के सीटों पर भर्ती के लिए कार्य परिषद व वित्त समिति की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। आपरेशन थियेटर का संचालन शुरू हो गया है। महिला व पुरुष फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से रोगियों को पंचकर्म थेरेपी दी जा रही है।
विश्वविद्यालय में पीजी की मान्यता के लिए एनसीआइएसएम की फीस पहले ही जमा की जा चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े लोगों कहना है कि टीम के आगमन की तिथि तय नहीं है। लेकिन इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
