गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का NCISM टीम करेगी निरीक्षण, 84 सीटों पर मान्यता की तैयारी

संवाद सूत्र, भटहट। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन (एनसीआइएसएम)की टीम जनवरी 2026 में आ सकती है। इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

विभिन्न कोर्स और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए जांच करके टीम मान्यता प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि एनसीआइएसएम की टीम के आने के पहले ओपीडी, आइपीडी सहित अन्य व्यवस्था को चकाचक किया जा रहा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के लिए 14 विषयों में कुल 84 सीट की मान्यता प्रदान करने के लिए एनसीआइएसएम की टीम विश्वविद्यालय का दौरा करेगी। मान्यता के लिए ओपीडी ( बाह्य रोगी ) , आइपीडी (अंतः रोगी) , क्लासरूम , हर्बल गार्डन , लाइब्रेरी , गेस्ट हाउस , रेजिडेंस अनिवार्य रूप से तैयार होना चाहिए।