Gorakhpur Zoo: नए वर्ष में भरे जाएंगे खाली बाड़े, बब्बर शेर व भेड़िया लाने की तैयारी
गोरखपुर चिड़ियाघर में खाली बाड़ों को भरने की तैयारी है। प्रबंधन ने बब्बर शेर और भेड़िया लाने की योजना बनाई है। इसके लिए कानपुर, पटना, लखनऊ और दिल्ली क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में खाली पड़े बाड़ों को भरा जाएगा। चिड़ियाघर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले बब्बर शेर और भेड़िया लाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कानपुर, पटना, लखनऊ और दिल्ली के चिड़ियाघरों से पत्राचार किया गया है। उम्मीद है कि नए साल में पर्यटकों को नए वन्यजीव देखने को मिलेंगे।
वर्ष 2025 प्राणी उद्यान के लिए खास अनुकूल नहीं रहा। इस दौरान शेर, बाघ और तेंदुआ सहित कुल सात वन्यजीवों की मौत हो गई। इस समय चिड़ियाघर में बब्बर शेर के बाड़े में कोई नर शेर नहीं है। सिर्फ शेरनी गौरी मौजूद है। वहीं बाघ के बाड़े में भी सिर्फ अमर और गीता ही बचे हैं।
कई बाड़ों के खाली होने से चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों का उत्साह कम हो रहा है। उनकी लगातार शिकायतों को देखते हुए प्राणी उद्यान प्रबंधन ने नए वन्यजीव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पहले चरण में बब्बर शेर और भेड़िया लाने की तैयारी है, चिड़ियाघरों से सकारात्मक संकेत मिले हैं।
चिड़ियाघर के उप निदेशक एवं मुख्य वन्यजीव चिकित्सक डा. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि कई चिड़ियाघरों से बातचीत चल रही है। सहमति बनते ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर वन्यजीवों को गोरखपुर लाया जाएगा।
