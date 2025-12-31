Gorakhpur Zoo: नए वर्ष में भरे जाएंगे खाली बाड़े, बब्बर शेर व भेड़िया लाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में खाली पड़े बाड़ों को भरा जाएगा। चिड़ियाघर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले बब्बर शेर और भेड़िया लाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कानपुर, पटना, लखनऊ और दिल्ली के चिड़ियाघरों से पत्राचार किया गया है। उम्मीद है कि नए साल में पर्यटकों को नए वन्यजीव देखने को मिलेंगे।

वर्ष 2025 प्राणी उद्यान के लिए खास अनुकूल नहीं रहा। इस दौरान शेर, बाघ और तेंदुआ सहित कुल सात वन्यजीवों की मौत हो गई। इस समय चिड़ियाघर में बब्बर शेर के बाड़े में कोई नर शेर नहीं है। सिर्फ शेरनी गौरी मौजूद है। वहीं बाघ के बाड़े में भी सिर्फ अमर और गीता ही बचे हैं।