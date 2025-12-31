गोरखपुर में 15 करोड़ से पिकनिक स्पॉट की तरह बनेंगे चार जलाशय, DPR तैयार कर शासन को भेजा
गोरखपुर नगर निगम ने शहर के चार प्रमुख जलाशयों को ₹15 करोड़ की लागत से पिकनिक स्पॉट में बदलने की योजना बनाई है। यह पहल भूगर्भ जल संरक्षण और शहरी सौंदर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच सुकून के कुछ पल बिताने के लिए अब नगर निगम शहरवासियों को शानदार तोहफा देने जा रहा है। भूगर्भ जल संरक्षण और शहरी सुंदरीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए, नगर निगम ने शहर के चार प्रमुख जलाशयों के कायाकल्प की योजना तैयार की है।
लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय जनता को मिलेगा, जिनके लिए ये तालाब अब केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि मनोरंजन और सेहत के केंद्र बनेंगे।
नगर निगम ने योजना के तहत शहर के चार वार्डों देवी प्रसाद नगर, डा. राजेंद्र प्रसाद नगर, उर्वरक नगर और शिवपुर वार्ड के तालाबों का चयन किया है। नगर निगम ने ‘अमृत योजना’ और ‘नगरीय झील योजना’ के तहत इसका विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बजट की स्वीकृति मिलते ही यहां बदलाव की बयार दिखने लगेगी। इन तालाबों के कायाकल्प होने से इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहां एक ओर ये सुविधाएं लोगों का जीवन स्तर सुधारेंगी, वहीं दूसरी ओर इन जलाशयों के पुनर्जीवित होने से आसपास के इलाकों का वाटर लेवल (भूगर्भ जल) भी ऊपर आएगा। इससे गर्मी के दिनों में होने वाली पानी की किल्लत से भी राहत मिलेगी।
शासन से मंजूरी मिलते ही इन तालाबों का कायाकल्प शुरू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में इन चारों परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को अपने ही मोहल्ले में घूमने-फिरने के लिए एक बेहतरीन स्थान मिल सकेगा।
यह भी पढ़ें- Indian Railway News: नई समय सारिणी के साथ बढ़ गई 62 एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार, 653 मिनट की होगी बचत
लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं
तैयार की जा रही इन परियोजना का मुख्य फोकस लोगों की सुविधा पर है। निगम की ओर से इन तालाबों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि ये किसी मिनी पिकनिक स्पाट जैसा अहसास कराएं। सुबह और शाम टहलने वालों के लिए तालाब के चारों ओर पक्का पाथवे (पदपथ) बनाया जाएगा। इससे मार्निंग वाक करने वालों को सड़कों के ट्रैफिक और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।
वहीं, तालाबों के किनारों पर व्यवस्थित और सुंदर घाट बनाए जाएंगे, जहां लोग बैठकर जलधारा का आनंद ले सकेंगे। डा. राजेंद्र प्रसाद नगर वार्ड के पार्षद धर्मदेव चौहान ने कहा कि इन सुविधाओं के साथ ही तालाब के बनाए जाने से छठ पूजा के दौरान लोगों को काफी सुविधाजनक हो जाएगी। रात के समय इन स्थलों को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए लाइटिंग के पर्याप्त इंतजाम होंगे। हाई-मास्ट और डिजाइनर लाइटें इन जलाशयों की शोभा बढ़ाएंगी।
सेहत का भी रखा गया ख्याल, लगेगा ओपन जिम
नगर निगम की इस योजना की सबसे खास बात यह है कि जिन जलाशयों के पास पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी, वहां ‘ओपन जिम’ की स्थापना की जाएगी। आजकल की जीवनशैली में लोग अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ऐसे में खुली हवा में कसरत करने की सुविधा स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अलावा, बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियों और बेंच भी लगाए जाएंगे।
‘अमृत योजना’ और ‘नगरीय झील योजना’ के तहत चार तालाबों के सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इन परियोजना से जल संरक्षण तो होगा ही लोगों को घूमने-फिरने का बेहतर विकल्प हासिल होगा।
दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।