गोरखपुर में 15 करोड़ से पिकनिक स्पॉट की तरह बनेंगे चार जलाशय, DPR तैयार कर शासन को भेजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच सुकून के कुछ पल बिताने के लिए अब नगर निगम शहरवासियों को शानदार तोहफा देने जा रहा है। भूगर्भ जल संरक्षण और शहरी सुंदरीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए, नगर निगम ने शहर के चार प्रमुख जलाशयों के कायाकल्प की योजना तैयार की है।

लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय जनता को मिलेगा, जिनके लिए ये तालाब अब केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि मनोरंजन और सेहत के केंद्र बनेंगे। नगर निगम ने योजना के तहत शहर के चार वार्डों देवी प्रसाद नगर, डा. राजेंद्र प्रसाद नगर, उर्वरक नगर और शिवपुर वार्ड के तालाबों का चयन किया है। नगर निगम ने ‘अमृत योजना’ और ‘नगरीय झील योजना’ के तहत इसका विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बजट की स्वीकृति मिलते ही यहां बदलाव की बयार दिखने लगेगी। इन तालाबों के कायाकल्प होने से इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहां एक ओर ये सुविधाएं लोगों का जीवन स्तर सुधारेंगी, वहीं दूसरी ओर इन जलाशयों के पुनर्जीवित होने से आसपास के इलाकों का वाटर लेवल (भूगर्भ जल) भी ऊपर आएगा। इससे गर्मी के दिनों में होने वाली पानी की किल्लत से भी राहत मिलेगी।

शासन से मंजूरी मिलते ही इन तालाबों का कायाकल्प शुरू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में इन चारों परियोजनाएं पूरी हो जाने के बाद न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को अपने ही मोहल्ले में घूमने-फिरने के लिए एक बेहतरीन स्थान मिल सकेगा।